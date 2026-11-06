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VPBankS dự kiến phát hành hơn 843 triệu cổ phiếu thưởng

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VPBankS dự kiến phát hành hơn 843 triệu cổ phiếu thưởng

VPBankS sẽ phát hành 843,75 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ lên mức 27.187,5 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, công ty sẽ phát hành 843,75 triệu cổ phiếu, tương đương 45% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:45 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Toàn bộ cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 hoặc vào thời gian khác theo quyết định của HĐQT. Nếu hoàn tất, VPBankS sẽ tăng vốn điều lệ từ 18.750 tỷ đồng lên mức 27.187,5 tỷ đồng.

VPBankS dự kiến phát hành hơn 843 triệu cổ phiếu thưởng - Ảnh 1.

Ảnh: VPX

Phương án tăng vốn này vừa được cổ đông VPBankS thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản kết thúc ngày 4/11/2026.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán chứng khoán theo quy định pháp luật, đồng thời thực hiện đăng ký thành viên bù trừ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi được cấp Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, VPBankS báo lợi nhuận trước thuế gần 843 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm tới 64% so với quý III/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động gần như đi ngang ở mức 3.575 tỷ đồng tuy nhiên chi phí hoạt động tăng gấp 2,8 lần lên mức 1.766 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tải chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) mang về 1.779 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ từ các tài sản tài chính FVTP chiếm tới 1.638 tỷ đồng cùng với chi phí tự doanh chiếm, hơn 6 tỷ đồng. Qua đó, công ty chỉ lãi thuần 135 tỷ đồng trong quý III/2026.

Cùng chiều, nghiệp vụ môi giới cũng chỉ mang về hơn 80 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt hơn 185 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính cũng giảm hơn 62% về còn 258 tỷ đồng. Ngược lại, hoạt động cho vay tăng gấp 1,9 lần kỳ trước mang về gần 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận doanh thu hoạt động 10.544 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 3.516 tỷ đồng, cũng tăng 8%.

Trong đó, hoạt động tự doanh tiếp tục suy giảm mạnh khi chỉ lãi thuần gần 1.200 tỷ đồng. Đổi lại hoạt động cho vay tăng 147,6% mang về doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VPBankS đạt hơn 83.312 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Cho vay khách hàng chiếm gần một nửa tổng tài sản, với dư nợ margin đạt khoảng 39.691 tỷ đồng, tăng 17,1%. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt gần 25.896 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 20%, lên hơn 47.029 tỷ đồng, trong đó, các khoản vay ngắn hạn chiếm 46.356 tỷ đồng.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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