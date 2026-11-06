Giá vàng hôm nay 6/11: Lao dốc khỏi mốc đỉnh tuần

Sáng 6/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn đồng loạt giảm 3,5 triệu đồng mỗi lượng. Tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Phú Quý, vàng miếng được giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, Mi Hồng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn 2,5 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu ghi nhận mức giảm từ 1,8 đến 2,6 triệu đồng mỗi lượng. SJC niêm yết giá mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá mua vào và bán ra lần lượt là 136,3 triệu đồng và 140,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,4 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại Phú Quý, giá mua vào là 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức giá cao nhất trong nhóm được khảo sát, với 139,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Như vậy sau khi tăng vọt lên mức đỉnh tuần vào sáng qua, giá vàng đã trải qua 3 lần điều chỉnh trong hôm qua và tiếp tục lao dốc trong sáng nay.

Bảng giá các loại vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 6/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.086 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce so với đầu giờ sáng 5/11.

Giá vàng tiếp tục đi lên trong bối cảnh đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Cùng thời điểm, đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu đồng loạt giảm, thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm xuống khoảng 4,89%, thấp nhất gần 2 tháng, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm về khoảng 4,55%. Đồng USD cũng suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng.

Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng vàng vẫn có những yếu tố nâng đỡ. Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt 6% GDP, tỷ lệ nợ công trên GDP lên tới 100%, làm gia tăng áp lực nợ. Điều này có thể hạn chế dư địa tăng lãi suất mạnh của Fed, ngay cả khi lạm phát còn cao, qua đó tạo động lực để giá vàng phục hồi.