Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng hôm nay 6/11: Lao dốc khỏi mốc đỉnh tuần

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng hôm nay 6/11: Lao dốc khỏi mốc đỉnh tuần

Với mức giảm đến 3,5 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng hôm nay đã rời khỏi mốc đỉnh tuần được thiết lập trong sáng qua.

Sáng 6/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn đồng loạt giảm 3,5 triệu đồng mỗi lượng. Tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Phú Quý, vàng miếng được giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, Mi Hồng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn 2,5 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu ghi nhận mức giảm từ 1,8 đến 2,6 triệu đồng mỗi lượng. SJC niêm yết giá mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá mua vào và bán ra lần lượt là 136,3 triệu đồng và 140,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,4 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại Phú Quý, giá mua vào là 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức giá cao nhất trong nhóm được khảo sát, với 139,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Như vậy sau khi tăng vọt lên mức đỉnh tuần vào sáng qua, giá vàng đã trải qua 3 lần điều chỉnh trong hôm qua và tiếp tục lao dốc trong sáng nay.

Giá vàng hôm nay 6/11: Lao dốc khỏi mốc đỉnh tuần - Ảnh 2.

Bảng giá các loại vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 6/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.086 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce so với đầu giờ sáng 5/11.

Giá vàng tiếp tục đi lên trong bối cảnh đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Cùng thời điểm, đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu đồng loạt giảm, thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm xuống khoảng 4,89%, thấp nhất gần 2 tháng, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm về khoảng 4,55%. Đồng USD cũng suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng.

Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng vàng vẫn có những yếu tố nâng đỡ. Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt 6% GDP, tỷ lệ nợ công trên GDP lên tới 100%, làm gia tăng áp lực nợ. Điều này có thể hạn chế dư địa tăng lãi suất mạnh của Fed, ngay cả khi lạm phát còn cao, qua đó tạo động lực để giá vàng phục hồi.

Theo Phan Trang

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nhân U80 quê Hà Tĩnh đi xây nhà, làm thủy điện có khối tài sản gần 2.000 tỷ đồng

Doanh nhân U80 quê Hà Tĩnh đi xây nhà, làm thủy điện có khối tài sản gần 2.000 tỷ đồng Nổi bật

Một thế lực tung 123.000 tỷ “đỡ” thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm

Một thế lực tung 123.000 tỷ “đỡ” thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm Nổi bật

Phó Tổng Giám đốc sinh năm 1991 được giao điều hành một công ty chứng khoán

Phó Tổng Giám đốc sinh năm 1991 được giao điều hành một công ty chứng khoán

10:47 , 06/11/2026
Con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung tiếp tục bị bán giải chấp hơn 2,3 triệu cổ phiếu PNJ

Con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung tiếp tục bị bán giải chấp hơn 2,3 triệu cổ phiếu PNJ

10:44 , 06/11/2026
TPS miễn nhiệm Tổng Giám đốc

TPS miễn nhiệm Tổng Giám đốc

10:31 , 06/11/2026
Nasdaq chỉ mất 6 phút để xóa sạch thành quả Phố Wall

Nasdaq chỉ mất 6 phút để xóa sạch thành quả Phố Wall

08:33 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên