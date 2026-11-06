Con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung tiếp tục bị bán giải chấp hơn 2,3 triệu cổ phiếu PNJ

Ngày 5/11/2026, bà Trần Phương Ngọc Giao có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) về kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, bà Ngọc Giao bị bán giải chấp hơn 2,3 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 4/11/2026 theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn.

Sau giao dịch, bà Trần Phương Ngọc Giao giảm sở hữu từ gần 9,9 triệu cổ phiếu PNJ (1,93%) về còn hơn 7,5 triệu cổ phiếu (1,47%).

Được biết, bà Trần Phương Ngọc Giao là con gái Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung và là em gái bà Trần Ngọc Phương Thảo- Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Người được ủy quyền công bố thông tin PNJ.

Theo báo cáo của bà Ngọc Giao, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đang nắm giữ hơn 15 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 2,93% vốn; bà Ngọc Thảo sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu (2,15%).

Trong một diễn biến khác, ông Đào Trung Kiên không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT PNJ kể từ ngày 21/10/2026 nhằm tập trung vào công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động.

Việc thay đổi nhân sự này căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của PNJ.

Đại hội còn thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 bằng tiền từ 20%/mệnh giá xuống còn 10%/mệnh giá, tương ứng tổng số tiền hơn 341 tỷ đồng.

Theo phương án này, PNJ đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2025 sau khi đã thực hiện tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/1/2026.

Phần lợi nhuận sau thuế năm 2025 không phân phối do điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 sẽ được bổ sung vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối của PNJ và được hạch toán, xử lý theo quy định của pháp luật về kế toán.

ĐHĐCĐ còn thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty với số tiền gần 4.603 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ quý IV/2026 đến hết năm 2027.

Việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nêu trên là việc điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của công ty và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm thực hiện.