TPS miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS) vừa có thông báo gửi UBCKNN và các Sở GDCK liên quan đến việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, TPS tiến hành miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Chí Thành kể từ ngày 5/11/2026 theo Nghị quyết HĐQT.

Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Chí Thành không còn là người nội bộ của công ty.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thanh- Phó Tổng Giám đóc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 5/11/2026 cho đến khi có quyết định khác. Ông Nguyễn Trọng Thanh với chức danh Quyền Tổng Giám đốc, có các quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo Điều lệ, quy định nội bộ của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo giới thiệu của TPS, ông Nguyễn Trọng Thanh (SN 1991) có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với chuyên môn sâu về thẩm định tín dụng, tài trợ vốn. Quyền Tổng Giám đốc TPS có kinh nghiệm phát triển, quản lý khách hàng doanh nghiệp, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động đầu tư tài chính và thị trường vốn.

Ngoài vấn đề nhân sự, người đại diện theo pháp luật của TPS cũng thay đổi từ ông Nguyễn Chí Thành sang ông Nguyễn Hồng Quân- Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu quý III/2026 của TPS ở mức hơn 490 tỷ đồng, tăng gần 133 tỷ đồng, tương ứng 37,06% so với cùng kỳ năm trước.

Khoản chi phí trong kỳ cũng tăng 70,55%, lên gần 382 tỷ đồng; chủ yếu do chi phí liên quan đến hoạt động giao dịch và đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL tăng. Trong đó, chi phí thực hiện chiếm phần lớn, ở mức gần 355 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế phí, TPS báo lợi nhuận trước thuế hơn 108 tỷ đồng; lãi sau thuế quý III/2026 hơn 86 tỷ đồng, giảm 35,27% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo TPS, biến động lợi nhuận quý III/2026 chủ yếu xuất phát từ danh mục tài sản tài chính FVTPL.