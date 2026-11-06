Nasdaq chỉ mất 6 phút để xóa sạch thành quả Phố Wall

Trong phiên giao dịch ngày 5/11 (giờ Mỹ), cổ phiếu công nghệ và bán dẫn đồng loạt lao dốc, kéo các chỉ số chủ chốt xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

6 phút xóa sạch toàn bộ mức tăng

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đang hướng tới phiên giao dịch tồi tệ thứ hai sau bầu cử giữa kỳ - mức giảm sâu nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi nhận vào năm 1896. Nasdaq Composite giảm hơn 5% vào cuối buổi sáng, trong khi S&P 500 giảm trên 3%. Cả hai đều đang hướng tới phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ đợt lao dốc do thuế quan hồi tháng 4/2025.

Đáng chú ý, Nasdaq Composite chỉ mất 6 phút để xóa sạch toàn bộ mức tăng đạt được sau kết quả bầu cử.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi nhà đầu tư gia tăng lo ngại về triển vọng đầu tư AI. Ảnh: AOL.com.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 4/11 sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả thượng viện và hạ viện tại Quốc hội Mỹ. Đà tăng còn được hỗ trợ bởi giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống.

Tuy nhiên, tâm lý lạc quan nhanh chóng nhường chỗ cho những lo ngại về tác động của Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát đối với hoạt động mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy làn sóng đầu tư công nghệ.

Theo dữ liệu lịch sử, S&P 500 đang hướng tới phiên giao dịch thứ hai sau bầu cử giữa nhiệm kỳ tồi tệ nhất trong gần một thế kỷ. Mức giảm mạnh nhất trước đó được ghi nhận vào năm 2002, khi chỉ số này mất khoảng 2,3%.

Diễn biến hiện tại cũng gợi nhớ đến năm 1896. Một ngày sau khi cựu Tổng thống William McKinley giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm đó, chỉ số Dow Jones tăng khoảng 4,5%, trước khi giảm gần 2% trong phiên kế tiếp. Ngày 4/11, chỉ số này tăng 3%, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ kể từ năm 1982.

Cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực lớn

Làn sóng bán tháo đang tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Chỉ số Nasdaq 100 đã bước vào vùng điều chỉnh trong phiên ngày 2/11, khi giảm hơn 10% so với mức đỉnh thiết lập ngày 6/10. Nasdaq Composite cũng đang tiến sát ngưỡng này.

Cả hai chỉ số hiện giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày, ngưỡng mà nhiều nhà giao dịch xem là ranh giới giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm. Kể từ tháng 4, chưa chỉ số nào đóng cửa dưới ngưỡng này.

Chỉ số bán dẫn PHLX (SOX) giảm khoảng 10%, khiến mức giảm so với đỉnh thiết lập hồi tháng 6 vượt quá 1/3.

Vốn hóa thị trường S&P 500 giảm hơn 2.000 tỷ USD. Ảnh: Yahoo Finance.

Theo thống kê, S&P 500 đã mất hơn 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường. Riêng Nvidia - doanh nghiệp dẫn đầu ngành chip AI mất hơn 400 tỷ USD vốn hóa. Tổng mức sụt giảm của nhóm doanh nghiệp sản xuất chip vượt 1.000 tỷ USD.

Các doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ và thiết bị lưu trữ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. SanDisk, Western Digital, Seagate và Micron đều ghi nhận mức giảm hai chữ số. AMD, Marvell, Arm và Lam Research cũng lao dốc mạnh.

Ngay cả những tên tuổi lớn nhất ngành bán dẫn như Nvidia, Broadcom và Taiwan Semiconductor cũng giảm gần 10%, cho thấy áp lực bán đã lan rộng trên toàn ngành.

Lo ngại chi tiêu AI lan rộng toàn thị trường

Đà suy giảm không chỉ giới hạn ở các nhà sản xuất chip mà còn lan sang toàn bộ chuỗi cung ứng AI.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây như Nebius và CoreWeave đều giảm hai chữ số. Nhóm công ty hoạt động trong lĩnh vực mạng và công nghệ quang học, gồm Astera Labs, Lumentum và Coherent cũng chịu áp lực lớn.

Các doanh nghiệp công nghệ khác như Dell, Corning và Quanta Services cũng nằm trong nhóm bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, những cổ phiếu đầu cơ được giới đầu tư ưa chuộng cũng không tránh khỏi đợt bán tháo. Tesla, SpaceX, Robinhood, Coinbase và Strategy đều giảm hơn 10%.

Đợt lao dốc ngày 5/11 nối tiếp phiên bán tháo hôm 30/10, khi những nghi ngại về hiệu quả và quy mô chi tiêu cho AI khiến hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa thị trường công nghệ bị xóa sổ.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư ngày càng yêu cầu mức lợi suất cao hơn đối với các doanh nghiệp vay nợ lớn để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu. Điều này làm gia tăng áp lực tài chính đối với những công ty đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, một số cổ phiếu vẫn đi ngược xu hướng. AppLovin tăng gần 30% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý khả quan. Motorola Solutions và Verisk tăng khoảng 10%, trong khi các cổ phiếu mang tính phòng thủ như Aflac và Allstate cũng nhích lên.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 6/11. Đây được xem là dữ liệu quan trọng tiếp theo giúp Phố Wall đánh giá "sức khỏe" nền kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.