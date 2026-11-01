Con gái Chủ tịch PNJ đã bị bán giải chấp gần nửa lượng cổ phiếu nắm giữ trong chưa đầy 1 tháng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Theo báo cáo, bà Ngọc Giao tiếp tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp 2.318.000 cổ phiếu PNJ theo phương thức khớp lệnh trong phiên 4/11. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà nắm giữ giảm từ 9.866.421 đơn vị xuống còn 7.548.421 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,93% xuống 1,47% vốn điều lệ.

Đây đã là lần thứ ba trong chưa đầy một tháng bà Ngọc Giao bị bán giải chấp cổ phiếu PNJ.

Trước đó, ngày 8/10, công ty chứng khoán đã bán giải chấp 2.940.000 cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Giao. Đến ngày 30/10, bà Giao tiếp tục bị bán giải chấp 1.837.800 cổ phiếu PNJ khiến tỷ lệ sở hữu của bà tại PNJ giảm xuống còn 1,93%.

Như vậy, qua 3 phiên giao dịch, tổng cộng 7.095.800 cổ phiếu PNJ của bà Trần Phương Ngọc Giao đã bị bán giải chấp, tương đương khoảng 48,5% lượng cổ phiếu bà nắm giữ trước đợt giải chấp đầu tiên.

Các giao dịch bị bán giải chấp của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung

Sau các giao dịch, lượng cổ phiếu do bà Giao cùng hai người có liên quan là Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung và Phó Chủ tịch Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ còn 33.577.903 đơn vị, tương đương 6,56% vốn điều lệ PNJ.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ chốt phiên 5/11 đạt 15.150 đồng/cp.﻿

Bên cạnh các giao dịch giải chấp của bà Ngọc Giao, nhiều thành viên khác trong gia đình Chủ tịch PNJ cũng đã bán lượng lớn cổ phiếu thời gian qua.

Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và cũng là con gái bà Dung, đã bán 7 triệu cổ phiếu vào ngày 11/9. Một người con gái khác là bà Trần Phương Ngọc Hà hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 11-18/9.

Sang đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, tiếp tục bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai phiên 1-2/10.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết việc các thành viên gia đình bán cổ phiếu nhằm thu xếp nguồn tiền cho PNJ vay, bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Đối với trường hợp con gái bị bán giải chấp, Chủ tịch PNJ cho biết đây là tình huống ngoài mong muốn.

Về hoạt động kinh doanh, PNJ vừa ghi nhận một quý thua lỗ đáng chú ý. Trong quý 3/2026, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế chuyển từ mức lãi gần 496 tỷ đồng sang lỗ gần 258 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ khoảng 472 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.