Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" mạnh phiên 5/11

Thị trường có phiên thứ 2 liên tiếp phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh với thanh khoản trên mức trung bình. Tiếp đà tăng điểm phiên trước, VN-Index tăng điểm đầu phiên 5/11 hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. Sau đó áp lực điều chỉnh, rung lắc gia tăng. phiên VN-Index còn tăng 7,71 điểm (+0,44%) lên mức 1.740,73 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 225 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 258 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 105 tỷ đồng. Theo sau là POW (52 tỷ), VHM (45 tỷ), SSI (43 tỷ), HPG (36 tỷ), TCB (32 tỷ), MWG (22 tỷ), MSN (20 tỷ), KDH và VNM cùng 15 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -126 tỷ đồng, tiếp theo là FUESSVFL và FUESSV50 cùng -33 tỷ, GEX (-12 tỷ) và ELC (-10 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như E1VFVN30 (-6 tỷ), GMD (-3 tỷ), PC1 và SBT cùng -2 tỷ, TCH (-1 tỷ đồng).