HAGL Invest bị xử phạt và truy thu thuế

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Invest) vừa có văn bản công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 1073/QĐ-XPHC ngày 3/11/2026 của Thuế tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định này, HAGL Invest đã thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa: HGI

Với vi phạm nêu trên, HAGL Invest bị xử phạt hành chính gần 64 triệu đồng. Đồng thời phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế truy thu gần 320 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 52 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến ngày lập biên bản, tiền chậm nộp từ sau ngày ký biên bản đến ngày nộp tiền vào ngân sách do HAGL Invest tự xác định và nộp tiền. Hạn nộp tiền thuế truy thu hạch toán trên hệ thống ngành thuế là ngày ký biên bản.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế mà HAGL Invest phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 436 triệu đồng.

Đáng chú ý, quyết định xử phạt được công bố ngay trước thời điểm cổ phiếu HGI chính thức giao dịch trên UPCoM. Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 187,3 triệu cổ phiếu HGI sẽ có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 9/11/2026 tới đây, với giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, kết thúc đợt IPO ngày 2/10/2026, HAGL Invest đã hoàn tất phân phối 18,8 triệu cổ phiếu cho 228 nhà đầu tư, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 10, 11/2026.

Với giá chào bán 60.600 đồng/cổ phiếu, HAGL Invest đã thu về 1.139,28 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng gần 1.126,8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ dùng 76 tỷ đồng để thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây trồng, phân bón; dùng 1.063,28 tỷ đồng để cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng, các khoản nợ Trái phiếu, các khoản nợ cho các công ty liên quan,...). Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2026.

Sau đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, HAGL Invest đã tăng vốn điều lệ từ 1.685 tỷ đồng lên mức 1.873 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, HAGL Invest tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập ngày 12/10/2016. Trụ sở chính đặt tại số 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tính đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp này đang là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu 83,9%.