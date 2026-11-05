Khối ngoại "tung" hơn 450 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán phiên 5/11

Sau phiên bung sức, tâm lý thị trường tích cực giúp VN-Index duy trì sắc xanh. Chỉ số đóng cửa phiên 5/11 tăng gần 8 điểm tại 1.640 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt gần 16.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 225 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 171 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 452 tỷ đồng. Theo sau, CTG và VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 101 và 54 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là VCB và VHM bị bán ròng mạnh lần lượt 89 tỷ đồng và 76 tỷ đồng. Theo sau, VPB bị bán 56 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 65 tỷ đồng

Tại chiều mua, NTP được mua ròng mạnh nhất với giá 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VGS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVB, VIG.

(Nguồn: Vietcap)