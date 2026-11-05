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Khối ngoại "tung" hơn 450 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán phiên 5/11

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại "tung" hơn 450 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán phiên 5/11

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 225 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Sau phiên bung sức, tâm lý thị trường tích cực giúp VN-Index duy trì sắc xanh. Chỉ số đóng cửa phiên 5/11 tăng  gần 8 điểm tại 1.640 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt gần 16.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 225 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 171 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 452 tỷ đồng. Theo sau, CTG và VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 101 và 54 tỷ đồng.

Khối ngoại "tung" hơn 450 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán phiên 5/11 - Ảnh 1.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là VCB và VHM bị bán ròng mạnh lần lượt 89 tỷ đồng và 76 tỷ đồng. Theo sau, VPB bị bán 56 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 65 tỷ đồng

Tại chiều mua, NTP được mua ròng mạnh nhất với giá 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VGS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVB, VIG.

Khối ngoại "tung" hơn 450 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán phiên 5/11 - Ảnh 2.

(Nguồn: Vietcap)

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 23 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 23 tỷ, CEO, MBS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 11 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 7 tỷ đồng. Theo sau, OIL và PCB cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Khối ngoại "tung" hơn 450 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán phiên 5/11 - Ảnh 3.

(Nguồn: Vietcap)

Ngược chiều, ABB bị khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VEA, AIG,...

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
khối ngoại

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