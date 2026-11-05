Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền nhắn nhủ ông Trịnh Văn Quyết: 'Cần gì cứ bảo tôi về mặt tinh thần'

"Cần gì cứ bảo tôi về mặt tinh thần"

Sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC với chủ đề "25 năm tận tâm dựng xây" mới đây có sự tham dự của nhiều doanh nhân, đối tác và khách mời. Trong đó, phần chia sẻ của ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco, Chủ tịch HĐQT ABBank, Chủ tịch Hiệp hội các Tổ chức Dịch vụ Phát triển Kinh doanh Việt Nam (VABSO) thu hút sự chú ý bởi những lời nhắn gửi dành cho ông Trịnh Văn Quyết.

Nhắc đến ông Trịnh Văn Quyết, ông Vũ Văn Tiền thân mật gọi là "ông em tôi" và cho biết đã cố gắng thu xếp để có mặt tại sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn.

"Tôi rất vui và bằng mọi cách để vào chia vui, chia sẻ 25 năm của ông em tôi. Cần gì cứ bảo tôi về mặt tinh thần", ông Tiền nói.

Chia sẻ về hoạt động đầu tư, Chủ tịch ABBank nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố pháp lý, cho rằng mọi hoạt động triển khai dự án đều phải tuân thủ quy định. Bên cạnh đó, sự phối hợp và đồng thuận giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương cũng là điều kiện quan trọng để các dự án được triển khai hiệu quả.

Ông Tiền cũng nhắc lại một số dự án FLC từng triển khai tại các địa phương, trong đó có Bình Định (cũ). Theo ông, để hiện thực hóa những dự án quy mô lớn, bên cạnh năng lực của doanh nghiệp còn cần sự đồng lòng, chung sức giữa các bên, hướng tới mục tiêu đóng góp cho địa phương và người dân.

Ông Vũ Văn Tiền tặng bức tranh cho ông Trịnh Văn Quyết tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC. Ảnh: Vabso

Một trong những nội dung đáng chú ý trong phát biểu của ông Vũ Văn Tiền là câu chuyện về giai đoạn thị trường bất động sản và cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn.

Ông Tiền nhắc lại giai đoạn thị trường bất động sản rơi vào vòng xoáy, khi nhiều doanh nghiệp có dự án nhưng không thể bán hàng, dòng tiền đình trệ, trong khi lãi suất vay có thời điểm vọt lên 14-15%/năm, thậm chí 20-25%/năm.

Từ những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp từng trải qua, ông Tiền cho rằng việc liên kết và hỗ trợ lẫn nhau trở nên đặc biệt cần thiết. Không một doanh nghiệp nào có thể phát triển bền vững nếu đứng riêng lẻ, nhất là khi phải đối mặt với những biến động lớn của thị trường.

"Doanh nghiệp mà đổ thì nền kinh tế sụp đổ. Bằng mọi cách phải liên kết nhau trong một chuỗi cung ứng, phải đồng hành với nhau. Tất cả mọi người cùng chung tay thì mới tồn tại được", vị doanh nhân nhấn mạnh.

Ông cũng gửi lời chúc sức khỏe tới ông Trịnh Văn Quyết, mong người đứng đầu FLC tiếp tục giữ vững bản lĩnh và khát vọng trên chặng đường phía trước.

Hé lộ định hướng đầu tư vào công nghệ cao, chip bán dẫn

Bên cạnh câu chuyện về FLC và sự đồng hành giữa các doanh nghiệp, ông Vũ Văn Tiền cũng đề cập đến định hướng đầu tư của Geleximco trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp ô tô và hệ sinh thái bán dẫn.

Ông chia sẻ về các dự án công nghiệp sẽ triển khai tại Hưng Yên, trong đó có kế hoạch phát triển nhà máy sản xuất ô tô và các dự án liên quan đến công nghiệp hỗ trợ, chip bán dẫn.

Theo ông Tiền, đây là những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tầm nhìn dài hạn và quyết tâm đầu tư. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong việc quyết định hướng đi và sức sống của doanh nghiệp.

"Trong doanh nghiệp có câu không có gì là không thể. Quan trọng là ý chí người đứng đầu. Người đứng đầu khỏe, sống để tồn tại thì chúng ta mới tồn tại", ông Tiền chia sẻ.