Tổng giám đốc An Phát Holdings bán ra toàn bộ cổ phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã: APH, sàn HoSE) vừa công khai thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phạm Đỗ Huy Cường.

Theo đó, ông Phạm Đỗ Huy Cường báo cáo đã bán ra toàn bộ 1,125 triệu cổ phiếu APH, tương đương 0,46% vốn. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 2/11/2026. Qua đó, Tổng giám đốc An Phát Holdings không còn nắm giữ cổ phiếu APH nào và không còn là cổ đông công ty.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc An Phát Holdings. Ảnh: APH

Theo giới thiệu trên website, ông Phạm Đỗ Huy Cường sinh năm 1983, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Năm 2018, ông trở thành Giám đốc Tài chính tại APH. Từ tháng 1/2023 đến nay ông là Tổng giám đốc An Phát Holdings.

An Phát Holdings vừa qua công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với lợi nhuận sau thuế đạt 136,6 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, doanh thu thuần tăng 19% ở mức 2.826 tỷ đồng. Nhờ giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp tăng 40% đạt mức 492 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đi ngang ở mức hơn 22 tỷ đồng trong khi các loại chi phí trong kỳ đều tăng. Trong đó, chi phí tài chính tăng 132% lên mức 65 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 33% lên 153 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên 117 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đã qua, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần 7.508 tỷ đồng, giảm 12%. Trong khi tiết giảm các loại chi phí thì APH lại hưởng lợi nhờ phần lãi từ công ty liên kết tăng từ 38 tỷ đồng lên 134 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng năm 2026 tăng 42% so với cùng kỳ năm trước lên mức 483 tỷ đồng.