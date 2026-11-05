Đầu tư Thành Thành Công mua lại trước hạn hơn 138 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Thành Thành Công vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 4/11/2026 vừa qua, Đầu tư Thành Thành Công đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TTCCH2327002, giá trị mua lại thực tế là gần 102 triệu đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã TTCCH2327002 gồm 900 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 90 tỷ đồng, kỳ hạn 47 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 31/10/2027.

Nguồn: HNX

Trước đó, ngày 2/11/2026, Đầu tư Thành Thành Công cũng đã thực hiện mua lại toàn bộ giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu mã TTCCH2327001 trị giá 48,3 tỷ đồng, giá trị mua lại thực tế hơn 100,06 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là lô trái phiếu được Đầu tư Thành Thành Công phát hành ngày 31/10/2023, giá trị phát hành 180 tỷ đồng; kỳ hạn 4 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/10/2027.

Đầu tư Thành Thành Công được biết đến là một công ty thành viên thuộc hệ sinh thái TTC Group. Được biết, bà Huỳnh Thị Bích Ngọc- Phó Chủ tịch TTC Group, hiện đang là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật tại Đầu tư Thành Thành Công.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho kỳ báo cáo bán niên năm 2026, tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Thành Thành Công ở mức hơn 7.408 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn chủ sở hữu vẫn duy trì 3.000 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 594 tỷ đồng, tăng 71 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả ở mức gần 22.440 tỷ đồng, tăng 285 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Đầu tư Thành Thành Công tăng 591 tỷ đồng nợ vay ngân hàng lên mức hơn 8.901 tỷ đồng nhưng giảm nợ phải trả khác 307 tỷ đồng về 12.318 tỷ đồng.

Nợ vay từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp vẫn ở mức 1.220 tỷ đồng. Ngoài 4 lô trái phiếu đã nhắc đến ở trên, dư nợ này còn đến từ lô TTCCH2229002 có giá trị phát hành 600 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đầu tư Thành Thành Công đã thanh toán tổng cộng 56,6 tỷ đồng tiền lãi cho 5 lô trái phiếu còn lưu hành.