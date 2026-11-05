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Cổ phiếu vừa được “giải cứu”, Chủ tịch và loạt cổ đông liên quan lập tức bị bán giải chấp hơn 43 triệu đơn vị

| | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu vừa được “giải cứu”, Chủ tịch và loạt cổ đông liên quan lập tức bị bán giải chấp hơn 43 triệu đơn vị

Sau chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu KOS bất ngờ đảo chiều với thanh khoản bùng nổ. Cùng thời điểm, Chủ tịch HĐQT và 6 cá nhân, tổ chức liên quan bị bán giải chấp tổng cộng hơn 43,7 triệu cổ phiếu.

Ngày 4/11, CTCP Kosy (mã: KOS) đồng loạt công bố các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, ghi nhận hàng loạt giao dịch bán giải chấp với khối lượng lớn.

Theo thống kê từ các thông báo, trong giai đoạn từ ngày 28/10 đến ngày 2/11/2026, tổng cộng 7 cá nhân và tổ chức liên quan đến ban lãnh đạo Kosy đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 43,7 triệu cổ phiếu KOS.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, bị bán giải chấp hơn 12,93 triệu cổ phiếu. Đây là một trong những đợt bán giải chấp có khối lượng lớn nhất được công bố đối với cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp này trong thời gian gần đây.

Không chỉ Chủ tịch, nhiều thành viên ban lãnh đạo và người thân cũng bị bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu.

Cụ thể, ông Nguyễn Trung Kiên, em trai ông Cường, bị bán hơn 2,53 triệu cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Kosy, bị bán hơn 2,19 triệu đơn vị, trong khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc, bị bán hơn 3,75 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu vừa được “giải cứu”, Chủ tịch và loạt cổ đông liên quan lập tức bị bán giải chấp hơn 43 triệu đơn vị - Ảnh 1.

Ở nhóm tổ chức, CTCP Đầu tư Leo Regulus ghi nhận khối lượng bán giải chấp lớn nhất, với hơn 14 triệu cổ phiếu KOS.

Hai doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy và CTCP Đầu tư Mavico cũng bị bán giải chấp lần lượt hơn 5,72 triệu và 2,51 triệu cổ phiếu.

Trong đó, Đầu tư Địa ốc Kosy là doanh nghiệp do ông Nguyễn Việt Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn Đầu tư Mavico có liên quan đến bà Phạm Thị Thắng, Phó Tổng Giám đốc Kosy.

Đáng chú ý, cùng ngày 4/11, Đầu tư Leo Regulus còn công bố báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của Kosy sau các giao dịch làm giảm tỷ lệ sở hữu.

Làn sóng bán giải chấp diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KOS vừa trải qua đợt lao dốc hiếm thấy trên thị trường chứng khoán. Từ ngày 21/9 đến 29/10, KOS ghi nhận 29 phiên giảm sàn liên tiếp, kéo thị giá từ vùng trên 30.000 đồng/cp xuống chỉ còn 3.800 đồng/cp, tương đương mức giảm gần 90%.

Bất ngờ xảy ra trong phiên 30/10 khi KOS đảo chiều tăng kịch trần lên 4.060 đồng/cp, với hơn 75,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Đây là mức thanh khoản đột biến so với tình trạng gần như trắng bên mua trong suốt chuỗi giảm sàn trước đó.

Sang phiên 2/11, KOS tiếp tục tăng trần lên 4.340 đồng/cp. Tuy nhiên, đà hồi phục nhanh chóng gặp áp lực bán trở lại trong những phiên tiếp theo.

Đóng cửa phiên 4/11, KOS giảm 3,2% xuống 3.930 đồng/cp, với khoảng 24,6 triệu cổ phiếu được sang tay. Trước đó, phiên 3/11 cũng ghi nhận gần 38,7 triệu đơn vị khớp lệnh. Như vậy, dù đã xuất hiện lực cầu bắt đáy lớn, cổ phiếu KOS vẫn chịu áp lực giao dịch đáng kể khi hàng chục triệu cổ phiếu liên tục được trao tay.

Cổ phiếu vừa được “giải cứu”, Chủ tịch và loạt cổ đông liên quan lập tức bị bán giải chấp hơn 43 triệu đơn vị - Ảnh 2.

Trước đó, trong các văn bản giải trình về chuỗi giảm sàn, Kosy cho biết diễn biến giá cổ phiếu chịu tác động bởi tâm lý thị trường, việc các công ty chứng khoán giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ và hoạt động bán giải chấp cổ phiếu.

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được triển khai bình thường và không ghi nhận biến động bất thường từ hoạt động nội tại có thể trực tiếp lý giải diễn biến giá cổ phiếu.

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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