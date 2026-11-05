Giá vàng bạc 5/11 tăng dựng đứng: Cập nhật mới nhất tại Phú Quý, SJC, Doji, BTMC, BTMH

Sáng nay (5/11/2026), thị trường kim loại quý ghi nhận đà tăng bứt phá mãnh liệt ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn cùng thị trường bạc nội địa đồng loạt nhảy vọt theo đà phi mã của giá thế giới.

Giá vàng miếng bứt phá mạnh tại các thương hiệu

Ngay từ đầu giờ sáng, niêm yết giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn đã điều chỉnh tăng mạnh:

SJC: Niêm yết mức mua vào 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 144,50 triệu đồng/lượng.

Phú Quý: Giá vàng miếng SJC niêm yết tại 140 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tăng rất mạnh trong phiên sáng nay.

DOJI & Bảo Tín Mạnh Hải: Vàng miếng SJC niêm yết giá mua vào 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 144,5 triệu đồng/lượng), tăng 2-2,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu: Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn và vàng trang sức 9999 duy trì đà tăng nóng

Cùng chiều với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn và vàng trang sức cũng có sự bứt phá đáng kể:

Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) mua vào 138,30 triệu đồng/lượng, bán ra 142,30 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% niêm yết ở mức 136,30 – 141,30 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim Tự Cáp (AVPL) của Doji được niêm yết quanh mức 139 triệu đồng lượng (mua vào) và 143 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 lượng 999.9 đạt mức 140 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143 triệu đồng/lượng (bán ra).

Thị trường bạc sôi động, tăng tốc theo đà kim loại quý

Không nằm ngoài xu hướng chung, giá bạc trong nước sáng 5/11 ghi nhận mức điều chỉnh tăng rất tích cực:

Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) giao dịch ở mức 1.617.000 VNĐ/lượng (mua vào) và 1.667.000 VNĐ/lượng (bán ra). Đối với bạc thỏi 1 kg, giá mua vào niêm yết ở 43.119.892 VNĐ/kg và bán ra 44.453.222 VNĐ/kg.

Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) niêm yết mua vào 1,893 triệu VNĐ/lượng và bán ra 1,958 triệu VNĐ/lượng. Bạc 999 thỏi/miếng giao dịch ở mức 1,848 - 1,928 triệu VNĐ/lượng.

Bạc miếng Rồng Thăng Long Ag 999 của Bảo Tín Minh Châu (loại 1 lượng) niêm yết ở mức 1.616.000 VNĐ/lượng (mua vào) và 1.696.000 VNĐ/lượng (bán ra). Bạc thỏi 1 kg đạt mức 43.092.256 VNĐ/kg (mua vào) và 45.225.536 VNĐ/kg (bán ra).

Vàng và bạc thế giới tăng tốc

Động lực chính thúc đẩy thị trường trong nước đến từ diễn biến nóng trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới (XAU/USD) giao dịch xung quanh mốc 4.136,36 USD/ounce, tăng tới +76,01 USD/ounce (tương đương mức tăng ấn tượng +1,87%). Giá vàng tăng mạnh trở lại sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Diễn biến này khiến đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, qua đó thúc đẩy nhu cầu mua vàng và các kim loại quý.

Giá bạc thế giới ở mức 53,08 USD/ounce (tương đương khoảng 44,18 triệu VNĐ/kg chưa bao gồm thuế, phí).