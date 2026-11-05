Cập nhật diễn biến dòng vốn tỷ USD FTSE giải ngân vào 27 cổ phiếu Việt Nam: Một cột mốc quan trọng đang đến gần

Trong báo cáo cập nhật FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) công bố ngày 5/11, Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho rằng kỳ rà soát danh mục tháng 12/2026 sẽ không ghi nhận sự thay đổi về số lượng cổ phiếu Việt Nam. Theo đó, toàn bộ 27 mã hiện diện trong bộ chỉ số nhiều khả năng tiếp tục được duy trì, trong khi biến động chủ yếu đến từ việc điều chỉnh tỷ trọng.

Theo đó, tháng 12 là kỳ rà soát hàng quý, chủ yếu cập nhật số lượng cổ phiếu lưu hành, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và xem xét các thương vụ IPO đáp ứng điều kiện bổ sung nhanh. Việc thêm hoặc loại cổ phiếu theo tiêu chí quy mô vốn hóa và thanh khoản thường diễn ra tại các kỳ rà soát bán niên vào tháng 3 và tháng 9.

Sau khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026, 27 cổ phiếu đã trở thành thành phần của FTSE GEIS. Các mã này được đánh giá theo ngưỡng duy trì, vốn thấp hơn ngưỡng gia nhập nên vẫn đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, Việt Nam mới hoàn tất giai đoạn đầu tiên trong lộ trình bổ sung vào các chỉ số FTSE. Mirae Asset kỳ vọng tổ chức cung cấp chỉ số sẽ hạn chế xáo trộn danh mục trong giai đoạn chuyển tiếp nhằm tạo thuận lợi cho các quỹ đầu tư triển khai hoạt động mô phỏng chỉ số.

VIC có thể hút 655 triệu USD, bỏ xa các cổ phiếu còn lại

Mirae Asset nâng ước tính tổng dòng vốn thụ động từ các quỹ theo dõi chỉ số FTSE vào Việt Nam lên khoảng 2.098,5 triệu USD khi hoàn tất quá trình phân bổ. Con số được tính toán trên cơ sở quy mô tài sản quản lý (AUM) của các quỹ và tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong những bộ chỉ số liên quan.

Trong đó, nhóm quỹ theo dõi FTSE Global All Cap được ước tính đóng góp lớn nhất với gần 1,19 tỷ USD. Tiếp đến là FTSE Emerging All Cap với khoảng 819 triệu USD, trong khi FTSE Emerging Index và FTSE All-World lần lượt đóng góp khoảng 56 triệu USD và 34 triệu USD.

Hơn 1,1 tỷ USD dự kiến phân bổ trong hai đợt tiếp theo

Theo lộ trình FTSE Russell công bố, cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào các chỉ số thông qua bốn giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào tháng 9/2027.

Giai đoạn đầu tiên đã được thực hiện với tỷ lệ bao phủ 10%. Đến tháng 3/2027, FTSE dự kiến bổ sung thêm 20%, nâng tỷ lệ bao phủ lũy kế lên 30%. Hai đợt tiếp theo vào tháng 6 và tháng 9/2027 sẽ lần lượt bổ sung thêm 35% mỗi đợt để hoàn tất quá trình.

Trên cơ sở quy mô dòng vốn ước tính hiện tại, riêng hai đợt tháng 3 và tháng 6/2027 có thể tương ứng với khoảng 1,15 tỷ USD. Đây là giai đoạn được Mirae Asset đánh giá đáng chú ý hơn so với kỳ rà soát tháng 12 năm nay.

Đặc biệt, tháng 3/2027 sẽ là kỳ rà soát bán niên đầu tiên sau khi Việt Nam được bổ sung vào FTSE GEIS. Kết quả rà soát sẽ cho thấy liệu danh sách 27 cổ phiếu hiện tại có được điều chỉnh hay không, đồng thời tạo cơ sở phân bổ cho các đợt tiếp theo.

Tuy nhiên, tỷ trọng của từng cổ phiếu sẽ tiếp tục được tính toán dựa trên dữ liệu giá thị trường và free-float tại thời điểm chốt danh mục. Vì vậy, biến động giá cổ phiếu từ nay đến tháng 3/2027 có thể làm thay đổi đáng kể quy mô cũng như cơ cấu dòng vốn dự kiến.

Theo Mirae Asset, trọng tâm theo dõi của thị trường vì thế sẽ chuyển sang kỳ rà soát tháng 3/2027, thời điểm có thể xuất hiện những thay đổi đáng kể hơn về danh mục và tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong các chỉ số FTSE.

Xét theo từng cổ phiếu, VIC của Vingroup được dự báo hưởng lợi lớn nhất với dòng vốn thụ động ước tính lên tới 655 triệu USD, tương đương hơn 31% tổng quy mô phân bổ. Con số này cao gấp khoảng 3,6 lần cổ phiếu đứng thứ hai là VHM của Vinhomes, với giá trị dự kiến 181 triệu USD.

Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về VPB của VPBank với 147 triệu USD, STB của Sacombank với 128 triệu USD và HDB của HDBank với 126 triệu USD. Cổ phiếu HPG của Hòa Phát được ước tính thu hút 124 triệu USD, trong khi FPT đạt khoảng 91 triệu USD.

Một số tên tuổi khác cũng nằm trong danh sách dự kiến nhận dòng vốn đáng kể gồm MSN (66 triệu USD), VCB (60 triệu USD), VNM (51 triệu USD), SHB (46 triệu USD), MSB (45 triệu USD) và SSI (44 triệu USD).

Trong khi đó, các cổ phiếu chứng khoán như VIX, HCM, VCI, VND, TCX và VCK được dự báo thu hút từ 15 triệu USD đến 31 triệu USD mỗi mã.