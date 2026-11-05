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Việt Nam có thêm 2,5 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

| | Thị trường chứng khoán

Việt Nam có thêm 2,5 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

Tính đến cuối tháng 10, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 14,3 triệu tài khoản, tương đương hơn 14% dân số.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 252.000 tài khoản trong tháng 10/2026, cao hơn 7.000 tài khoản so với mức tăng tháng liền trước. Tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 185 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2,5 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 10, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 14,3 triệu tài khoản, tương đương hơn 14% dân số.

Số tài khoản tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động mạnh. VN-Index có thời điểm lùi về dưới 1.680 trước khi kết tháng trên 1.740 điểm, ghi nhận mức giảm 1,5%. Thanh khoản vẫn heo hút với giá trị khớp lệnh bình quân phiên trên HoSE chưa đến 12.500 tỷ đồng.

Thị trường điều chỉnh dưới áp lực từ khối ngoại. Trong tháng 10, khối ngoại đã bán ròng hơn 24.000 tỷ đồng trên HoSE qua đó nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên 122.000 tỷ đồng, gần bằng mức kỷ lục cả năm ngoái. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 10 tháng liên tiếp bất chấp chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Trong tháng 10/2026, nhà đầu tư nước ngoài có thêm 191 tài khoản, thấp hơn hơn đáng kể so với mức tăng của tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm 183 tài khoản mở mới trong khi tổ chức chỉ mở thêm 8 tài khoản. Tính đến cuối tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 53.088 tài khoản.

Hà Linh

Nhịp sống thị trường

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