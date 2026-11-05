Novaland phát thông báo quan trọng, hiệu lực từ ngày mai - 6/11

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-SGDHCM ngày 4/11/2026 về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL).

Theo quyết định, HoSE chấp thuận cho Novaland đăng ký niêm yết bổ sung 1.737.080 cổ phiếu NVL, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 17,37 tỷ đồng. Thay đổi này chính thức có hiệu lực từ ngày 6/11/2026.

Sau điều chỉnh, tổng số cổ phiếu NVL đăng ký niêm yết tăng lên 2.403.805.052 đơn vị, tương ứng tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá hơn 24.038 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu bổ sung nói trên liên quan đến đợt chuyển đổi 10 trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Novaland, với tổng giá trị chuyển đổi khoảng 2,37 triệu USD.

Theo phương án đã được công bố, tổ chức thực hiện chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets, có trụ sở tại Paris (Pháp). Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 173.708 cổ phiếu NVL.

Mức giá chuyển đổi này cao gấp hơn 3 lần thị giá cổ phiếu NVL trên thị trường chứng khoán hiện nay. Tuy nhiên, đây là mức giá áp dụng theo phương án chuyển đổi trái phiếu, không phải giá mua cổ phiếu trực tiếp trên sàn.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là một trong những hoạt động nằm trong quá trình tái cấu trúc tài chính của Novaland. Thông qua hình thức này, một phần nghĩa vụ nợ trái phiếu được chuyển thành vốn cổ phần, đồng thời làm gia tăng số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Novaland đang triển khai đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Nếu phân phối hết, doanh nghiệp dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng để thực hiện các nghĩa vụ tài chính và hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.

Novaland đã điều chỉnh thời hạn chuyển nhượng quyền mua đến ngày 23/11/2026, trong khi thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài đến ngày 26/11/2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL chốt phiên 5/11 mức 10.450 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, Novaland vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 204% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.102 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 1.150 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 10.215 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2.873 tỷ đồng. Kết quả này tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp.