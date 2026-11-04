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Aqua City của Novaland nóng trở lại: Gần 1.000 khách đổ về, hơn 4.000 công nhân đang thi công

| | Bất động sản

Gần 1.000 khách hàng tham dự sự kiện tại Aqua City sáng 31/10, trong bối cảnh Novaland bước vào giai đoạn kinh doanh mới tại dự án. Cùng với hoạt động bán hàng, doanh nghiệp đang đẩy mạnh thi công, đặt mục tiêu bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm trong giai đoạn 2026-2027.

Gần 1.000 khách hàng đến tham quan Aqua City

Gần 1.000 khách hàng đã đến tham dự sự kiện "Aqua City - Trải nghiệm giá trị thực" tại đại đô thị Aqua City (Đồng Nai) vào sáng 31/10, theo công bố từ Tập đoàn Novaland .

Tại đây, khách hàng được tham quan dự án bằng cano, tìm hiểu cảnh quan, hệ thống tiện ích và các công trình đã hình thành.

Đại diện Novaland cho hay trong giai đoạn kinh doanh mới, doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực, phối hợp với các đối tác tài chính và nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các hạng mục và thực hiện cam kết với khách hàng.

Gần 1.000 khách hàng đã đến tham dự sự kiện.


Hơn 4.000 công nhân đang thi công, mục tiêu bàn giao 9.200 sản phẩm

Aqua City có quy mô khoảng 1.000ha, được quy hoạch với 32km đường sông bao quanh. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Novaland tại Đồng Nai.

Sau quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, dự án đang được đẩy mạnh triển khai. Theo doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2027, Novaland đặt mục tiêu bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm, đồng thời triển khai thêm các tiện ích giáo dục và y tế.

Hiện công trường Aqua City có hơn 4.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm nhà thầu và đơn vị tư vấn làm việc tại các phân khu Sun Harbor, Ever Green, River Park và Đảo Phượng Hoàng.

Hồi cuối tháng 8/2026, Novaland đã làm việc với các đối tác tài chính, ngân hàng và nhà thầu để cập nhật tình hình pháp lý, nguồn vốn và kế hoạch triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2027. Theo doanh nghiệp, các định chế tài chính đã cam kết tài trợ khoảng 20.000 tỷ đồng để tiếp tục thi công, hoàn thiện Aqua City.

Aqua City của Novaland nóng trở lại: Gần 1.000 khách đổ về, hơn 4.000 công nhân đang thi công - Ảnh 2.

Hơn 4.000 công nhân và hàng trăm nhà thầu đang tổng lực thi công tại các phân khu của đô thị.

Tính đến nay, dự án đã bàn giao hơn 1.360 sản phẩm. Một số tiện ích như trung tâm thể thao đa năng, NovaDreams Magic House, Citi Mart, chuỗi clubhouse, công viên ven sông và các sân thể thao pickleball, bóng đá, bóng rổ đã đi vào hoạt động.

Novaland cũng cho biết nhiều gia đình đã nhận bàn giao nhà, hoàn thiện nội thất và chuyển về sinh sống. Trong năm nay, dự án dự kiến đón thêm các thương hiệu F&B như Phở 24, Chicken Plus, Kombo, Cộng Cà Phê và Mixue.

Doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu từ hoạt động kinh doanh và bàn giao sản phẩm tại Aqua City sẽ đạt quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới. Đây là kỳ vọng của Novaland, trong bối cảnh dự án vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các hạng mục xây dựng và tiện ích theo kế hoạch.

Sau sự kiện ngày 31/10, Novaland dự kiến tổ chức thêm chương trình tham quan thực tế Aqua City vào ngày 7/11 dành cho các nhà đầu tư và đối tác, nhằm giới thiệu tiến độ xây dựng, các hạng mục đã hoàn thiện và sản phẩm tại dự án.

Theo Lệ Chi

Việt Nam Hàng Ngày

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