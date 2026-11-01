Quỹ ngoại quy mô 23.000 tỷ lỗ gần 15% từ đầu năm, không tiếc lời khen một cổ phiếu “họ” FPT

Theo báo cáo tháng 10, Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất âm 2,3% trong khi VN-Index chỉ giảm 1,5%. Quỹ ngoại cho rằng tâm lý thị trường trong tháng 10 vẫn tương đối yếu và thanh khoản giao dịch ở mức thấp, phản ánh những bất ổn toàn cầu dai dẳng, bao gồm căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát và các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

Tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận hiệu suất âm đã đẩy mức thua lỗ từ đầu năm của Pyn Elite Fund lên gần 15%. Đây là mức hiệu suất tệ nhất của quỹ kể từ năm 2022. Tuy nhiên, 4 năm trước, thị trường chung cũng giảm mạnh 34% dưới tác động của khủng hoảng trái phiếu và vụ việc Vạn Thinh Phát. Còn hiện tại, VN-Index chỉ giảm 2,5% từ đầu năm.

Đáng chú ý, tình trạng này diễn ra bất chấp việc các công ty niêm yết tại Việt Nam ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý 3, với doanh thu tăng 44% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) tăng 45% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Pyn Elite Fund cho rằng các nền tảng nội tại của Việt Nam vẫn duy trì sự vững chắc.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 55 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm (tăng 74% so với cùng kỳ năm trước). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 10 tăng 15% so với cùng kỳ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất đạt 52,3 điểm, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 16 liên tiếp. Số lượng đơn đặt hàng mới gia tăng đã thúc đẩy sản lượng, mặc dù đà tăng trưởng có phần chậm lại do những hạn chế trong nguồn cung nguyên vật liệu.

Hoạt động thương mại quốc tế vẫn duy trì mạnh mẽ; kim ngạch xuất khẩu tăng 51,4% so với cùng kỳ, vượt xa mức tăng 43,1% của kim ngạch nhập khẩu, qua đó tạo ra thặng dư thương mại đạt 7,3 tỷ USD. Nhu cầu trong nước cũng cho thấy đà tăng trưởng tích cực, với doanh số bán lẻ tăng 14,7% so với cùng kỳ, trong khi lượng khách du lịch quốc tế đạt 1,9 triệu lượt (tăng 7% so với cùng kỳ).

Không tiếc lời khen cho FPT Retail

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt nam với tổng tài sản quản lý hơn 784 triệu EUR (~23.000 tỷ đồng) tính đến cuối tháng 10. Trong đó, 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục gồm STB, HPG, MWG, HVN, VIB, FPT, OCB, ACV, SHS và TCX chiếm tổng tỷ trọng gần 80%.

Đáng chú ý, dù không nằm trong trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của Pyn Elite Fund vào cuối tháng 10 nhưng cổ phiếu FRT của FPT Retail lại được quỹ ngoại nhắc đến trong báo cáo với nhiều điểm sáng tích cực.

FPT Retail duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế (PBT) lần lượt tăng 34% và 111% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã đạt 81,1% kế hoạch doanh thu và 111,2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, chủ yếu nhờ vào chuỗi Long Châu.

Mặc dù mở thêm 324 cửa hàng mới trong giai đoạn này, Long Châu vẫn nâng mức doanh thu bình quân mỗi cửa hàng từ 1,2 tỷ đồng lên 1,3 tỷ đồng/tháng. Theo Pyn Elite Fund, điều này cho thấy chất lượng tăng trưởng đang được cải thiện song song với việc mở rộng mạng lưới.

Biên lợi nhuận trước thuế của Long Châu liên tục tăng qua các quý, từ 3,5% trong quý 4 năm trước lên 5,2% trong quý 3 năm nay, phản ánh lợi thế quy mô và hiệu quả vận hành ngày càng tốt hơn.

Long Châu cũng đang triển khai thí điểm các dịch vụ chẩn đoán – bao gồm xét nghiệm định kỳ, tầm soát ung thư và các gói kiểm tra sức khỏe – thông qua quan hệ đối tác với các phòng xét nghiệm. Bước đi này nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, gia tăng giá trị vòng đời khách hàng và củng cố lợi thế cạnh tranh. Trong khi đó, FPT Shop (mảng ICT & CE) dù đóng góp lợi nhuận còn khiêm tốn nhưng đã bắt đầu cho thấy những tín hiệu phục hồi đầu tiên.