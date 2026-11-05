Lãi 9 tháng vượt xa kế hoạch năm, một đại gia bất động sản "chơi lớn" chi gần 1.100 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã: SIP) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%. Theo đó, cổ đông sở hữu một cổ phiếu SIP sẽ được nhận 4.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 20/11/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là 19/11. Thời gian thanh toán vào ngày 11/12/2026.

Với hơn 242,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đầu tư Sài Gòn VRG dự kiến chi khoảng 1.090 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức này.

Đáng chú ý, tỷ lệ tạm ứng 45% cao hơn đáng kể so với mức cổ tức tiền mặt tối thiểu 10% được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua trước đó.

Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị An Lộc hiện là cổ đông lớn nhất được công bố của SIP, nắm giữ khoảng 19,79% vốn điều lệ, tương đương hơn 47,9 triệu cổ phiếu. Với tỷ lệ sở hữu này, doanh nghiệp dự kiến nhận về gần 216 tỷ đồng cổ tức.

Một cổ đông lớn khác là CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (HoSE: NTC), hiện nắm giữ khoảng 9% vốn SIP, tương đương gần 21,8 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 98 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT và ông Lư Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Đầu tư Sài Gòn VRG, đang sở hữu lần lượt 7,11% và 7,56% vốn điều lệ doanh nghiệp. Theo đó, hai lãnh đạo dự kiến nhận tương ứng khoảng 77 tỷ đồng và hơn 82 tỷ đồng cổ tức.

Lợi nhuận 9 tháng vượt gần 35% kế hoạch năm

Về hoạt động kinh doanh, Đầu tư Sài Gòn VRG là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, với các dự án nổi bật như Khu công nghiệp Phước Đông tại Tây Ninh và Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn tại Đồng Nai.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.426 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 371 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SIP ghi nhận doanh thu thuần gần 7.003 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.178 tỷ đồng, tăng khoảng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, với kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2026 là 874 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 135% mục tiêu đề ra chỉ sau ba quý.

Bên cạnh hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp, mảng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu của SIP. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động cung cấp điện, nước đạt khoảng 5.730 tỷ đồng, chiếm gần 82% tổng doanh thu thuần.

Về quy mô tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Đầu tư Sài Gòn VRG đạt hơn 31.223 tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 5.744 tỷ đồng.