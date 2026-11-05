Con trai tỷ phú Trần Đình Long chỉ mua 1/5 số cổ phiếu HPG đã đăng ký

Theo thông tin công bố ngày 5/11, ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG), vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HPG.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến 28/10/2026, ông Minh đã mua vào 10 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh, thấp hơn đáng kể so với số lượng 50 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó.

Như vậy, con trai Chủ tịch Hòa Phát mới hoàn thành 20% kế hoạch mua vào, còn 40 triệu cổ phiếu chưa được thực hiện. Theo ông Minh, nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HPG ông Minh nắm giữ tăng từ hơn 230,65 triệu đơn vị lên hơn 240,65 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,732% lên 2,85% vốn điều lệ.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên 5/11 là 21.500 đồng/cp, lượng cổ phiếu ông Minh đang sở hữu có giá trị khoảng 5.174 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, thị giá cổ phiếu HPG đã giảm khoảng 9%.

Về tình hình kinh doanh, Hòa Phát ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý 3/2026. Cụ thể, Hòa Phát đạt doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106%, tương đương gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Trong quý, tập đoàn sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 54%.

Riêng sản lượng HRC đạt hơn 2 triệu tấn, tăng 64% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng sản lượng của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 171.539 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 23.746 tỷ đồng, tăng 104%.

Với kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, Hòa Phát đã hoàn thành 82% chỉ tiêu doanh thu và vượt 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn/năm, chủ yếu là các loại thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao. Hiện Hòa Phát đang tập trung đẩy mạnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất Ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm. Hiện tại, dự án đã hoàn thành 80% tiến độ và dự kiến cung cấp sản phẩm ray cho thị trường từ quý II/2027, phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.