Đột biến sang tay hơn 100 triệu cổ phiếu chứng khoán

Sau phiên tăng hơn 33 điểm trước đó, thị trường chứng khoán giao dịch với tâm lý thận trọng hơn. VN-Index có thời điểm tăng hơn 11 điểm, lên vùng 1.745 điểm, nhưng áp lực chốt lời xuất hiện trong phiên chiều khiến chỉ số thu hẹp đáng kể đà tăng, thậm chí có lúc lùi về sát tham chiếu.

Lực cầu xuất hiện trở lại vào cuối phiên giúp thị trường tránh một nhịp đảo chiều giảm điểm. VN-Index đóng cửa tại 1.740,73 điểm, tăng 7,71 điểm, tương đương 0,44%. Như vậy, chỉ số có phiên tăng thứ hai liên tiếp sau khi đánh mất mốc 1.700 điểm hồi đầu tuần.

Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 15.800 tỷ đồng, với 163 mã tăng và 137 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt hơn 17.100 tỷ đồng. So với phiên trước, dòng tiền vẫn hiện diện nhưng không còn duy trì trạng thái hưng phấn trên diện rộng.

Nhóm bất động sản tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ. VIC tăng 1,71%, đóng góp hơn 6,5 điểm cho VN-Index. DXG, DIG và KDH cũng tăng giá. Ở nhóm ngân hàng, STB tăng 2,22%, CTG tăng 1,77%, MBB tăng 1,3%, trong khi VCB, VPB và BID quay đầu giảm. FPT tiếp tục chịu áp lực, mất 1,86%; HPG giảm 0,92%.

Cổ phiếu VIX ghi nhận thanh khoản đột biến với 105 triệu đơn vị được sang tay. Ảnh minh họa.

Tâm điểm phiên giao dịch thuộc về cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX, thanh khoản 105 triệu đơn vị, tương đương khoảng 1/7 tổng lượng cổ phiếu giao dịch trên HoSE. Đây là mức thanh khoản đặc biệt lớn đối với một mã chứng khoán trong một phiên.

VIX có thời điểm tăng hết biên độ ngay đầu ngày, nhưng không giữ được đà hưng phấn khi áp lực chốt lời gia tăng. Kết phiên, cổ phiếu này còn tăng 3,97%, lên 13.100 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 34 triệu cổ phiếu VIX, giá trị hơn 450 tỷ đồng. Đây là mã được khối ngoại giải ngân mạnh nhất trong phiên, bỏ xa nhiều cổ phiếu khác. CTG đứng tiếp theo với giá trị mua ròng hơn 100 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu VIX trong bối cảnh nhóm chứng khoán phân hóa. VND tăng 1,79%, trong khi VCI, HCM và ORS giảm giá. Điều này cho thấy, dòng tiền đang tập trung mạnh vào một số cổ phiếu riêng lẻ thay vì lan tỏa đồng đều toàn ngành.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn bán ròng gần 299 tỷ đồng trên cả ba sàn. VCB bị bán mạnh nhất với khoảng 89 tỷ đồng, tiếp đến là VHM gần 76 tỷ đồng, VPB gần 56 tỷ đồng và MSN gần 50 tỷ đồng.

Việc VN-Index duy trì đà tăng nhưng khối ngoại vẫn bán ròng, trong khi thanh khoản tập trung đột biến ở một số mã, cho thấy thị trường đang phục hồi nhưng chưa có sự đồng thuận rõ nét. Khả năng dòng tiền tiếp tục mở rộng sang các nhóm cổ phiếu khác sẽ là yếu tố đáng chú ý trong những phiên tới.