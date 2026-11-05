Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng tối 5/11 tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng tới 2 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng so với cuối phiên hôm trước. Vàng nhẫn tăng từ 1,4-2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra tại các thương hiệu được khảo sát.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 138,4-142,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138,4-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 138,8 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 138 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ, chênh 800.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Mạnh Hải có mức cao nhất 142,8 triệu đồng/lượng, trong khi SJC và PNJ thấp nhất ở 142 triệu đồng/lượng, chênh 800.000 đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá bán ra tại cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng ở mức 142,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất là 139,5 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, ở 138,4 triệu đồng/lượng, chênh 1,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với cuối phiên 4/11, vàng nhẫn ghi nhận mức tăng mạnh hơn vàng miếng SJC, trong đó DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu được khảo sát chỉ tăng 100.000 đồng/lượng, lên 142,5 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 138 142 139,5 142,5 PNJ 138 142 139,5 142,5 DOJI 138,5 142,5 139,5 142,5 Bảo Tín Minh Châu 138,4 142,4 138,4 142,5 Bảo Tín Mạnh Hải 138,8 142,8 139,5 142,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 4.120 USD/ounce, tăng 1,5% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 3,4% trong phiên giao dịch hôm qua.

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Cập nhật lúc 14h30 ngày 5/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh so với cuối phiên hôm trước nhưng đã hạ nhiệt so với buổi sáng. Giá bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với lúc 9h30, xuống 143 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng phân hóa, với giá bán ra giảm 200.000-900.000 đồng/lượng tại PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu, trong khi SJC tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng và Bảo Tín Mạnh Hải đi ngang.

Tại SJC, vàng nhẫn ở mức 138,3-142,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,8-1,9 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC ở 140-143 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC ở 140-143 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC ở 138,8-143 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC ở 140-143 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, vàng nhẫn bán ra cao nhất 143 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải và thấp nhất 142 triệu đồng/lượng tại PNJ. Vàng miếng SJC đồng loạt bán ra ở 143 triệu đồng/lượng.

14h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,3 142,4 140 143 PNJ 138 142 140 143 DOJI 138,5 142,5 140 143 Bảo Tín Minh Châu 138,8 142,8 138,8 143 Bảo Tín Mạnh Hải 139 143 140 143

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 4.125 USD/ounce, tăng 1,6% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 3,4% trong phiên giao dịch hôm qua.

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Cập nhật lúc 9h30 sáng 5/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn tăng từ 1,8-2,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC tăng khoảng 2,1-2,2 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 138,3-142,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 138,9-142,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là mức tăng mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua vào ở 139 triệu đồng/lượng, bán ra 144,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 2,2 triệu và 2,1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 139 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 138,3 triệu đồng/lượng tại SJC, chênh 700.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng có mức cao nhất 143 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 142,3 triệu đồng/lượng, chênh 700.000 đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá bán ra tại cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng ở mức 144,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vào có sự chênh lệch, từ 139 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu đến 141,5 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải.

9h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,3 142,3 141,5 144,5 PNJ 138,9 142,9 141,5 144,5 DOJI 139 143 141,5 144,5 Bảo Tín Minh Châu 139 143 139 144,5 Bảo Tín Mạnh Hải 139 143 141,5 144,5

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Cập nhật đầu phiên sáng 5/11, giá vàng trong nước tạm thời giữ nguyên mặt bằng so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn được các thương hiệu khảo sát niêm yết trong khoảng 136,5-140,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC phổ biến ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng; PNJ ở 136,6-140,6 triệu đồng/lượng; DOJI ở 136,5-140,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 136,8 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 136,5 triệu đồng/lượng tại SJC và DOJI, chênh 300.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải có mức cao nhất 140,8 triệu đồng/lượng, trong khi SJC và DOJI thấp nhất ở 140,5 triệu đồng/lượng, chênh 300.000 đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào ở mức 136,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,4 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng đầu phiên sáng 5/11 đồng loạt tăng mạnh. Vàng nhẫn tăng 1–2,8 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu, lên 140,5–140,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng miếng SJC tăng 1,5–1,8 triệu đồng/lượng, lên 142,4 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,5 140,5 139,4 142,4 PNJ 136,6 140,6 139,4 142,4 DOJI 136,5 140,5 139,4 142,4 Bảo Tín Minh Châu 136,8 140,8 136,8 142,4 Bảo Tín Mạnh Hải 136,8 140,8 139,4 142,4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.069 USD/ounce, tăng 0,22% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 3,4% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi các dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo Hamad Hussain, nhà kinh tế cấp cao phụ trách lĩnh vực khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ dường như đã thúc đẩy giá vàng đi lên, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng tài khóa của Mỹ.

Đồng USD giảm mạnh trong phiên thứ Tư khi thị trường đánh giá kết quả bầu cử và những tác động tiềm tàng đối với chính sách kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cân nhắc khả năng các quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) được siết chặt hơn và ảnh hưởng của những thay đổi này đối với tăng trưởng kinh tế.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, đồng thời đạt được những chiến thắng tại các khu vực vốn là thành trì của đảng Cộng hòa trong nhiều thế hệ. Kết quả này phản ánh làn sóng phản đối mạnh mẽ của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump.

Diễn biến của đồng USD và những lo ngại về triển vọng tài chính Mỹ đã góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với vàng – tài sản thường được xem là kênh trú ẩn trước các rủi ro kinh tế và tài chính. Trong ngắn hạn, thị trường cũng sẽ tập trung vào các dữ liệu việc làm của Mỹ để đánh giá khả năng điều chỉnh lãi suất của Fed, yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá vàng.