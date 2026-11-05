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VIB có hai Phó Tổng Giám đốc mới

| | Tài chính - ngân hàng

VIB có hai Phó Tổng Giám đốc mới

VIB vừa bổ sung hai Phó Tổng Giám đốc cho Ban điều hành. Cả hai đều là những lãnh đạo gắn bó lâu năm với ngân hàng, được đề bạt từ vị trí giám đốc khối mà họ đang phụ trách.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Trần Chí Thanh và bà Đặng Thị Phương Diễm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 02/11/2026.

Theo đó, ông Trần Chí Thanh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, trong khi bà Đặng Thị Phương Diễm giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành. Thời hạn bổ nhiệm của cả hai được tính từ ngày 02/11/2026 cho đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản của ngân hàng.

Ông Trần Chí Thanh gia nhập VIB từ năm 2008 và đã trải qua nhiều vị trí quản lý chủ chốt như Giám đốc Phòng Thị trường vốn, Giám đốc Phòng Kinh doanh, Giám đốc Phòng Định chế tài chính phi ngân hàng, rồi Phó Giám đốc Khối và Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối. Bên cạnh công tác điều hành, ông còn tham gia các hoạt động quản trị của ngân hàng với vai trò Thành viên Hội đồng Tín dụng và Chủ tịch Hội đồng Quản lý tài sản Nợ – Có (ALCO).

Trước khi về VIB, ông có hơn 7 năm làm việc tại Techcombank ở các vị trí chuyên môn và quản lý thuộc lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối và quản trị rủi ro thị trường.

Ông Thanh có bằng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng của Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne và bằng Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông cũng sở hữu Chứng chỉ Quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, cùng chứng chỉ Chương trình Đào tạo lãnh đạo ngân hàng của Học viện Tài chính Thụy Sĩ, do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

Bà Đặng Thị Phương Diễm là một trong những lãnh đạo có thâm niên lâu năm tại VIB khi gia nhập ngân hàng từ năm 2002. Trong 24 năm qua, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế và Giao dịch Tiền tệ, Trưởng phòng Dịch vụ Doanh nghiệp, Giám đốc Phòng Tài trợ Thương mại và Quản lý dòng tiền, Giám đốc Trung tâm Xử lý Giao dịch Tập trung, Giám đốc Khối Nghiệp vụ Tổng hợp, Giám đốc Khối Nghiệp vụ Tổng hợp - Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh và gần đây nhất là Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành.Bà có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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