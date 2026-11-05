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Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-SFUND ra công chúng

| | Tài chính - ngân hàng

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB vừa thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Thông minh ACBC (ACBC-SFUND).

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-SFUND ra công chúng - Ảnh 1.

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Thông minh ACBC (ACBC-SFUND), chi tiết như sau:

 Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Thông Minh ACBC

Tên viết tắt: ACBC-SFUND

Tên tiếng Anh: ACBC Smart Bond Fund

Loại hình quỹ: Quỹ mở

Thời gian IPO: từ ngày 06/11/2026 tới ngày 15/01/2027.

Thời hạn chào bán chứng chỉ quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua nêu trên nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký mua tối thiểu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng Việt Nam.

Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ.

Thời hạn đăng ký mua chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận đăng ký mua và trong thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Trong trường hợp kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán nêu trên, tối thiểu 03 ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán, Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo cụ thể về ngày kết thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Danh sách Đại lý phân phối: Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB, Công ty Cổ phần Fincorp.

Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán: Không giới hạn

Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu (nếu có): 5.000.000 (Năm triệu) Chứng chỉ quỹ

Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam/Chứng chỉ quỹ)

Giá chào bán: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam/Chứng chỉ quỹ)

Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu: 100 Chứng chỉ quỹ tương đương 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)

Thông tin chi tiết về việc chào báo chứng chỉ Quỹ ACBC-SFUND ra công chúng cụ thể như bên dưới:

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-SFUND ra công chúng - Ảnh 2.
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-SFUND ra công chúng - Ảnh 3.
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-SFUND ra công chúng - Ảnh 4.

 

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-SFUND ra công chúng - Ảnh 5.
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB (“ACBC”) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ ACBC-SFUND ra công chúng - Ảnh 6.

 

 

 

 

Kim Ngân

An ninh tiền tệ

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