Một yếu tố có thể tác động mạnh đến chứng khoán trong tháng 11

Trong báo cáo chiến lược tháng 11/2026, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định bối cảnh vĩ mô đang có những chuyển biến tích cực so với tháng trước, khi áp lực lạm phát dần giảm bớt, mặt bằng lãi suất ngừng leo thang và tỷ giá được kiểm soát. Dù vậy, những yếu tố này mới chỉ giúp thị trường giảm bớt sức ép, chưa đủ tạo động lực cho một xu hướng tăng bền vững.

Một trong những tín hiệu đáng chú ý đến từ diễn biến lạm phát. Theo TPS, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 5,09% so với cùng kỳ, gần như không thay đổi so với tháng 9. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản đã giảm xuống 4,04%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2026.

Diễn biến này cho thấy áp lực giá hiện chủ yếu tập trung ở nhóm năng lượng, trong khi mặt bằng giá của nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác đang hạ nhiệt. TPS cho rằng đây là tín hiệu tích cực hơn kỳ vọng, góp phần giảm áp lực lên chính sách tiền tệ và mở rộng dư địa điều hành trong thời gian tới.

Cùng với lạm phát, mặt bằng lãi suất cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ổn định sau giai đoạn tăng. Theo báo cáo, sau ngày 19/10 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động niêm yết tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đã giảm khoảng 0,4–0,5 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, quá trình giảm lãi suất chưa diễn ra đồng đều. Lãi suất trực tuyến và chứng chỉ tiền gửi vẫn neo cao, trong khi nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng còn lớn. Đặc biệt, lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức 4,58% vào cuối tháng 10, cho thấy tín hiệu nới lỏng chưa thực sự rõ ràng.

Vì vậy, TPS kỳ vọng lãi suất sẽ không còn tiếp tục leo thang trong ngắn hạn, song để trở thành động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán, xu hướng giảm cần rõ nét hơn.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá cũng ghi nhận diễn biến tương đối thuận lợi. Tại ngày 30/10, giá bán USD tại Vietcombank ở mức 25.990 đồng, giảm 0,65% trong tháng và giảm 1,47% từ đầu năm. Trong khi đó, chỉ số DXY tăng lên 102,07 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Theo TPS, việc VND giữ giá tương đối ổn định trước đà tăng của USD là yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán, giúp giảm rủi ro tỷ giá đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, diễn biến tỷ giá trên thị trường tự do vẫn cần được theo dõi.

Dù các yếu tố vĩ mô đã bớt bất lợi, trở ngại lớn của thị trường hiện nay vẫn nằm ở dòng tiền. Trong tháng 10, giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE giảm 6,88% so với tháng trước, xuống còn 12.380 tỷ đồng mỗi phiên. Thanh khoản thị trường được TPS đánh giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng.

Cùng thời gian này, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới 24.024 tỷ đồng trên HoSE, mức cao nhất từ đầu năm và gần gấp 5 lần tháng 9. Chuỗi bán ròng kéo dài 20 phiên liên tiếp càng khiến khả năng hấp thụ nguồn cung của thị trường gặp nhiều thách thức.

Bên cạnh diễn biến dòng tiền, TPS đặc biệt lưu ý rủi ro thuế quan có thể quay trở lại trong tuần cuối tháng 11. Theo báo cáo, ngày 29/11 là hạn chót kết luận cuộc điều tra Mục 301 của Mỹ liên quan đến sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam.

Dù tiến trình đàm phán thương mại song phương đã cơ bản hoàn tất, khả năng xuất hiện các biện pháp thuế bổ sung vẫn chưa hoàn toàn được loại trừ. TPS đánh giá nhóm dệt may, gỗ và thủy sản có thể nhạy cảm hơn với những thay đổi về thuế quan, do khả năng phải chia sẻ chi phí với khách hàng hoặc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn.

Đối với kết quả điều tra, TPS đưa ra ba khả năng, gồm thỏa thuận hoặc gia hạn với xác suất 50%, áp thuế có mục tiêu với xác suất 35% và áp thuế diện rộng với xác suất 15%. Theo công ty chứng khoán, tác động của thông tin thuế quan lên tâm lý thị trường thậm chí có thể lớn hơn ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận doanh nghiệp.

Nhìn chung, TPS cho rằng rủi ro vĩ mô đang dần hạ nhiệt, nhưng những chuyển biến tích cực hiện tại vẫn chưa đủ để thu hút dòng vốn lớn trở lại. Thị trường vì vậy cần thêm sự cải thiện rõ rệt của chi phí vốn và thanh khoản trước khi có thể hình thành một xu hướng tăng bền vững.