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Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 6/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng hôm nay 6/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng còn được biết với tên vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, có màu vàng đậm đặc trưng và độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi chịu va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản, hiếm khi sử dụng làm vàng trang sức cầu kỳ.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 6/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Tại thời điểm 7h sáng 6/11/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 13,84 - 14,24 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 160.000 đồng/chỉ so với cùng thời điểm sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,64 - 14,14 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 6/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng Rồng Thăng Long 999.9. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 6/11/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.840.000

14.240.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.840.000

14.240.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.840.000

14.240.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

12.220.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

13.640.000

14.140.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

13.620.000

14.120.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

12.200.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật lúc 7h sáng 6/11/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.840.000

14.240.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.840.000

14.240.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.640.000

14.140.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.650.000

14.100.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.900.000

14.250.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.900.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.900.000

14.200.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

Theo Hoàng Lan

VTC News

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