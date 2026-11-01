Hé lộ lý do con trai tỷ phú Trần Đình Long không mua đủ lượng cổ phiếu HPG đăng ký

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh, con trai tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Theo đó, ông Minh đã mua vào 10 triệu cổ phiếu HPG trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đăng ký, tương đương tỷ lệ hoàn thành 20%. Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 7/10 đến ngày 28/10/2026, sớm hơn thời hạn đăng ký kết thúc vào ngày 5/11.

Như vậy, còn 40 triệu cổ phiếu HPG chưa được mua theo kế hoạch. Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý, ông Minh cho biết nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do "Diễn biến thị trường chưa phù hợp".

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HPG do ông Minh nắm giữ tăng từ 230,65 triệu lên 240,65 triệu đơn vị, tương đương 2,85% vốn điều lệ Hòa Phát.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên trong năm 2026 con trai Chủ tịch Hòa Phát không mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký. Trước đó, vào tháng 3, ông Minh cũng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kết thúc đợt giao dịch kéo dài từ ngày 12/3 đến ngày 9/4/2026, ông Minh chỉ mua thành công 33.291.904 cổ phiếu, tương đương khoảng 66,6% lượng đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch được công bố khi đó cũng là diễn biến thị trường không phù hợp.

Tính chung hai đợt giao dịch trong năm 2026, ông Trần Vũ Minh đăng ký mua tổng cộng 100 triệu cổ phiếu HPG nhưng thực tế chỉ mua được 43,29 triệu cổ phiếu, tương đương 43,3% kế hoạch. Khối lượng chưa thực hiện lên tới gần 56,71 triệu cổ phiếu.

Nhìn lại lịch sử, ông Minh từng nhiều lần mua vào lượng lớn cổ phiếu Hòa Phát, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Tháng 3/2020, giữa thời điểm thị trường chứng khoán lao dốc bởi đại dịch Covid-19, ông Minh đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HPG và hoàn tất giao dịch chỉ sau 5 phiên, từ ngày 17/3 đến ngày 23/3. Ngay sau đó, ông tiếp tục đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu và hoàn thành toàn bộ trong giai đoạn 27/3–21/4/2020.

Đến tháng 5/2021, ông Minh tiếp tục đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG nhưng giao dịch bị tạm dừng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nguyên nhân xuất phát từ việc nghị quyết ĐHĐCĐ của Hòa Phát chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục liên quan và được cổ đông chấp thuận, ông Minh tiếp tục đăng ký giao dịch và mua thành công 5 triệu cổ phiếu HPG vào ngày 18/8/2021 theo phương thức thỏa thuận.

Một thương vụ đáng chú ý khác diễn ra vào tháng 11/2023, khi ông Minh nhận chuyển nhượng tổng cộng 42.890.300 cổ phiếu HPG từ bố mẹ. Trong đó, Chủ tịch Trần Đình Long chuyển nhượng 16,32 triệu cổ phiếu vào ngày 1/11, còn bà Vũ Thị Hiền chuyển nhượng hơn 26,57 triệu cổ phiếu vào ngày 6/11. Cả hai giao dịch đều hoàn tất đúng khối lượng đăng ký, nâng lượng cổ phiếu HPG do ông Minh nắm giữ lên hơn 133,6 triệu đơn vị, tương đương 2,3% vốn điều lệ Hòa Phát tại thời điểm đó.

Trở lại thời điểm hiện tại, sau hai lần mua vào trong năm 2026, ông Trần Vũ Minh đang trực tiếp sở hữu hơn 240,65 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 2,85% vốn tập đoàn.

Trong khi đó, Chủ tịch Trần Đình Long đang nắm giữ 2,178 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,797% vốn điều lệ. Bà Vũ Thị Hiền sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,879%, còn Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong – doanh nghiệp do ông Minh làm Giám đốc – nắm giữ gần 4 triệu cổ phiếu HPG.