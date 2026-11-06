Phó Tổng Giám đốc sinh năm 1991 được giao điều hành một công ty chứng khoán

HĐQT CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã chứng khoán: ORS) vừa công bố Nghị quyết về việc thay đổi các chức danh quản lý, điều hành và người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Chí Thành kể từ ngày 5/11/2026. Ông Thành sau khi miễn nhiệm sẽ không còn là người nội bộ của công ty. Đáng chú ý, ông Nguyễn Chí Thành mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc TPS từ ngày 23/4/2026.

Cùng ngày, HĐQT TPS quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thanh giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, kể từ ngày 5/11 cho đến khi có quyết định khác của HĐQT. Ông Thanh hiện đang là Phó Tổng Giám đốc TPS.

Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT, sẽ đảm nhận vai trò người đại diện theo pháp luật của TPS kể từ ngày 5/11.

Ông Nguyễn Trọng Thanh (SN 1991) có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với chuyên môn sâu về thẩm định tín dụng, tài trợ vốn. Quyền Tổng Giám đốc TPS có kinh nghiệm phát triển, quản lý khách hàng doanh nghiệp, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động đầu tư tài chính và thị trường vốn.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2026, TPS ghi nhận doanh thu hoạt động khoảng 489 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 109 tỷ đồng, giảm gần 19%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 86 tỷ đồng, giảm 35%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt khoảng 1.125 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 313 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 250 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, TPS đặt mục tiêu doanh thu 2.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 428 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã thực hiện khoảng 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm.