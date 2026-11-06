Công ty của nữ Chủ tịch 27 tuổi phát thông báo quan trọng

Ngày 5/11, CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1) công bố văn bản đính chính Báo cáo thường niên năm 2025, liên quan đến nội dung trình bày tại trang 208 của báo cáo đã công bố trước đó.

Theo giải trình, trong quá trình biên tập Báo cáo thường niên bản tiếng Việt, tại Thuyết minh số 09 – Trả trước cho người bán ngắn hạn, một dòng trong bảng thuyết minh đã bị ghi nhầm tên. Cụ thể, dòng "Tổng cộng" của bảng thuyết minh bị ghi nhầm thành "Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát".

PC1 cho biết đây là sai sót phát sinh trong quá trình biên tập tài liệu. Theo nội dung đính chính, số dư trả trước cho người bán ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2025 là hơn 537,8 tỷ đồng, so với gần 456,3 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, khoản trả trước cho CTCP Gia Lộc Phát là gần 106 tỷ đồng, Công ty TNHH Hệ thống Truyền tải và Phân phối Toshiba Việt Nam hơn 60,7 tỷ đồng, còn các đối tượng khác khoảng 371 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhấn mạnh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, công bố ngày 31/3/2026, không có sai sót và không thay đổi. Các nội dung khác trong Báo cáo thường niên năm 2025 cũng được giữ nguyên.

Đáng chú ý, PC1 hiện do bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, giữ chức Chủ tịch HĐQT. Bà được bầu vào vị trí này tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7/2026, thay thế cha là ông Trịnh Văn Tuấn.

Trước khi đảm nhiệm vị trí đứng đầu tập đoàn, bà Linh tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ), từng làm việc tại KPMG Việt Nam và Chứng khoán Vietcap. Sau khi gia nhập PC1, bà từng đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính và Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra sau khi ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch PC1, cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 5/2026 để điều tra các cáo buộc liên quan đến vi phạm quy định kế toán và tham ô tài sản.

Về hoạt động kinh doanh, PC1 là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ xây lắp điện, sản xuất công nghiệp đến năng lượng, bất động sản khu công nghiệp và khai khoáng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.619 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 5,6%, đạt hơn 416 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 6.825 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt gần 894 tỷ đồng, tăng 27%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 569 tỷ đồng, tăng 14%.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PC1 đạt gần 24.000 tỷ đồng, giảm khoảng 600 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức hơn 1.420 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng hơn 470 tỷ đồng, lên 1.620 tỷ đồng. Một số dự án có giá trị đầu tư lớn gồm Thủy điện Bảo Lạc A (820 tỷ đồng) và Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2 (442 tỷ đồng). Nợ phải trả ở mức 14.422 tỷ đồng, giảm hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ vay và trái phiếu khoảng 10.880 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PC1 hiện đang giao dịch quanh mốc 16.350 đồng/cp, tương ứng giảm 17% so với hồi đầu năm.