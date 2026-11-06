Gia nhập quân giải phóng từ năm 16 tuổi, bà Nguyễn Thị Mai Thanh tự dặn lòng: Hãy quên mình là con gái của một vị tướng chỉ huy

Chia sẻ với các doanh nhân nữ tại HAWEE Leaders Forum 2026 vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Nhà sáng lập & Chủ tịch Uỷ ban Chiến lược Công ty CP Cơ điện lạnh REE (HoSE: REE) cho biết, trong quá trình lãnh đạo doanh nghiệp, bà cũng có lúc kiệt sức, căng thẳng và đôi khi là cả hoài nghi.

Dẫu vậy, điều khiến người phụ nữ này bước tiếp chưa bao giờ là những danh xưng như ‘nữ tướng’, ‘thuyền trưởng cứng rắn’ hay sự tôn vinh, mà thực sự là niềm đam mê, khát vọng dựng xây REE đóng góp cho sự phát triển chung của kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó là trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp với đội ngũ nhân sự, đối tác chiến lược cũng như cam kết của Hội đồng quản trị với các nhà đầu tư.

Cũng tại sự kiện nêu trên, bà Mai Thanh kể lại, vào năm 16 tuổi, khi tham gia quân giải phóng, giữa chiến trường bận rộn chăm sóc thương binh, bà đã tự dặn lòng: “Hãy quên mình là con gái của một vị tướng chỉ huy. Càng không được xem mình là phụ nữ để đòi hỏi sự quan tâm và hãy làm việc bình đẳng như những đồng đội nam”.

Cho đến ngày hôm nay, trên thương trường, tính cách đó của bà vẫn không thay đổi. Theo bà, ‘cuộc chơi’ không có sự ưu ái cho phái yếu và cũng chẳng phân biệt nhà quản trị là nam hay nữ.

Ở chiều ngược lại, chính các doanh nhân nữ không muốn dựa danh phụ nữ để xin giúp đỡ, cũng như không dựa vào xuất thân để ỉ lại.

“Thành công chân chính đến từ bản lĩnh kiên cường và nỗ lực của bản thân”, bà nhắn nhủ. “Tự lập không có nghĩa là đánh mất bản năng, bản chất nữ tính, sự duyên dáng, tinh tế. Trong khi đó, kiến thức được rèn giũa qua thời gian chính là sức mạnh mềm sắc bén của các nữ doanh nhân nữ”.

“Nếu năng lực và sự quyết đoàn là nền tảng tạo vị thế, sức mạnh mềm sẽ là chìa khóa mở ra sự hợp tác bền vững, đưa chị em chinh phục các thành công trong quá trình dẫn dắt doanh nghiệp”, bà nói thêm.

Năng lượng là một trong những mảng đầu tư chiến lược của REE. (Ảnh minh hoạ).

Sinh năm 1952, bà Nguyễn Thị Mai Thanh là con gái của Trung tướng Nguyễn Thới Bưng - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong kháng chiến chống Mỹ, bà theo học lớp dược tá và được phân công về Sư đoàn 9 ở chiến trường miền Đông ác liệt.

Được mệnh danh là ‘nữ tướng’ trên thương trường, sau hơn 3 thập kỷ chèo lái doanh nghiệp, bà Mai Thanh là người có công lớn trong việc đưa REE đạt được thành tựu như ngày hôm nay.

Bà đưa công ty trở thành doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được cổ phần hóa vào năm 1993. Tới năm 2000, cổ phiếu REE trở thành mã cổ phiếu đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam (HoSE).

Hiện, vốn hoá của doanh nghiệp đạt khoảng hơn 1,1 tỷ USD, trở thành một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu về cơ sở hạ tầng và năng lượng trong nước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu REE đạt gần 8.200 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lãi ròng hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 12%. Với kết quả này, doanh nghiệp thực hiện được 67% kế hoạch doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tháng 7 vừa qua, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của REE, bà Nguyễn Thị Mai Thanh đã chính thức rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị công ty. Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục đồng hành cùng REE với vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược.