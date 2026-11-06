Khối ngoại bất ngờ đổ tiền mua cổ phiếu Việt Nam giữa lúc chứng khoán toàn cầu lao dốc

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch cuối tuần khá ảm đạm, song điểm tích cực là đà giảm được thu hẹp đáng kể về cuối phiên. Kết phiên 6/11, VN-Index giảm hơn 15 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.725 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 15.200 tỷ đồng.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt lao dốc mạnh. Tại Mỹ, S&P 500 mất 4,4% còn Nasdaq giảm 5,5% trong phiên trước, trong khi làn sóng bán tháo tiếp tục lan sang châu Á với Nikkei, Kospi và nhiều chỉ số lớn cùng giảm sâu do lo ngại về nhóm cổ phiếu công nghệ và triển vọng đầu tư AI.

Giữa bối cảnh đó, điểm sáng trên thị trường Việt Nam là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 436 tỷ đồng trong phiên 6/11, sau chuỗi bán ròng kéo dài trước đó.

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 394 tỷ đồng

Chiều mua, KDH được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 171 tỷ đồng. Xếp sau là VND với hơn 99 tỷ đồng và VIX khoảng 93 tỷ đồng. MSN và VIC cũng nằm trong nhóm được gom mạnh, với giá trị mua ròng lần lượt khoảng 86 tỷ đồng và 75 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 151 tỷ đồng. VCB đứng thứ hai với khoảng 111 tỷ đồng. MBB, MCH và BSR lần lượt bị bán ròng khoảng 44 tỷ đồng, 42 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 46 tỷ đồng

SHS dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 21 tỷ đồng. CEO và MBS được mua ròng lần lượt khoảng 13 tỷ đồng và 12 tỷ đồng. BVS đứng tiếp theo với hơn 7 tỷ đồng, trong khi IDC được mua ròng khoảng 5 tỷ đồng.

Ở chiều bán, PVS bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với hơn 10 tỷ đồng. Các mã còn lại có giá trị khá thấp, gồm MST khoảng 1,3 tỷ đồng, SAF 0,8 tỷ đồng, VC3 0,6 tỷ đồng và INN 0,4 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Chiều mua, OIL được khối ngoại mua ròng khoảng 4,3 tỷ đồng, cao nhất sàn. PCB đứng thứ hai với khoảng 0,7 tỷ đồng, tiếp đến là F88 với 0,5 tỷ đồng, PHP khoảng 0,4 tỷ đồng và ACV khoảng 0,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VEA bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 5,3 tỷ đồng, tiếp theo là WSB với 2,8 tỷ đồng và MSR khoảng 1,6 tỷ đồng. GCF và QNS lần lượt bị bán ròng khoảng 0,4 tỷ đồng và 0,2 tỷ đồng.