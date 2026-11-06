HSC đã giải ngân xong gần 2.700 tỷ đồng huy động từ cổ phiếu

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa có báo cáo về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/6/2026.

Cụ thể, ngày 22/9/2026, HSC đã chào bán thành công gần 270 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 2.700 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền thu được nêu trên để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Tuy nhiên, sau khi trừ đi chi phí phát hành, HSC thu ròng gần 2.699,8 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu. Trong khoảng thời gian từ ngày 30/9/2026 đến 30/10/2026, doanh nghiệp đã giải ngân xong số tiền này đúng như mục đích sử dụng vốn đã đề ra.

Nguồn: HCM

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý III/2026, HSC ghi nhận tổng doanh thu hoạt động gần 1.243,6 tỷ đồng, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 297,2 tỷ đồng, giảm 32,5%.

Kết quả này chịu sức ép chủ yếu từ sự suy giảm của mảng môi giới khi doanh thu giảm mạnh từ gần 506,7 tỷ đồng xuống gần 152 tỷ đồng. Sau khi trừ đi gần 145,3 tỷ đồng chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán, lãi thuần từ mảng này chỉ đạt khoảng 6,7 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh của HSC cũng kém tích cực. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức gần 142,3 tỷ đồng, giảm 60,7% so với cùng kỳ; trong khi đó, khoản lỗ từ các tài sản này là hơn 62,2 tỷ đồng. Trừ đi chi phí hoạt động tự doanh, HSC lãi thuần gần 58 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tiếp tục đóng góp lớn vào doanh thu hoạt động của HSC với gần 757,7 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí đi vay của các khoản cho vay cũng tăng từ gần 391,3 tỷ đồng lên hơn 508,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HSC mang về tổng doanh thu hoạt động gần 3.945,4 tỷ đồng, tăng 5,6% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên mức hơn 861,1 tỷ đồng.

Năm 2026, HSC lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.841 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 46,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HSC giảm 7,4% so với đầu năm, xuống còn hơn 43.044,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 28.539,3 tỷ đồng, giảm 10,7%.