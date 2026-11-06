Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Thủy điện A Vương

| | Thị trường chứng khoán

Ông Phạm Đình Quang - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vụ án hình sự liên quan đến thời gian công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (mã: AVC) vừa có công bố thông tin bất thường về việc ông Phạm Đình Quang - Phó Tổng giám đốc công ty, bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến thời gian công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quang, nguyên Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện giữ chức Phó Tổng giám đốc Thủy điện A Vương.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Thủy điện A Vương- Ảnh 1.

Ông Phạm Đình Quang thời điểm nhận quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thủy điện A Vương. Ảnh: AVC

Thủy điện A Vương khẳng định vụ việc liên quan đến cá nhân ông Phạm Đình Quang, không liên quan đến hoạt động của công ty.

Ông Quang từng đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3).

Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng thời từng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhà máy.

Đầu năm 2024, ông Quang chuyển công tác và được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương với thời hạn 5 năm.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được EVN giao cho EVNGENCO 3 làm chủ đầu tư. Nhà máy gồm 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.200 MW sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 7,2 tỷ kWh. Tổng mức đầu tư dự án trên 36.000 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Tổng Giám đốc sinh năm 1991 được giao điều hành một công ty chứng khoán

Phó Tổng Giám đốc sinh năm 1991 được giao điều hành một công ty chứng khoán Nổi bật

Doanh nhân U80 quê Hà Tĩnh đi xây nhà, làm thủy điện có khối tài sản gần 2.000 tỷ đồng

Doanh nhân U80 quê Hà Tĩnh đi xây nhà, làm thủy điện có khối tài sản gần 2.000 tỷ đồng Nổi bật

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, chứng khoán vẫn chìm trong sắc đỏ

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, chứng khoán vẫn chìm trong sắc đỏ

17:49 , 06/11/2026
Giá vàng rời đỉnh, người Hà Nội đang mua- bán thế nào?

Giá vàng rời đỉnh, người Hà Nội đang mua- bán thế nào?

15:56 , 06/11/2026
Chứng khoán toàn cầu lao dốc, Việt Nam chịu ảnh hưởng gì?

Chứng khoán toàn cầu lao dốc, Việt Nam chịu ảnh hưởng gì?

15:54 , 06/11/2026
TCBS hoàn tất chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu

TCBS hoàn tất chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu

15:52 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên