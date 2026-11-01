Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Nhật Bản nắm giữ gần 47% vốn của Thiên Long

| | Thị trường chứng khoán

Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản hoàn tất mua lại toàn bộ cổ phần tại TLAT, qua đó gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Long.

Ngày 6/11, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phẩn Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp. TLAT hiện sở hữu gần 45,2 triệu cổ phần, tương đương 46,82% vốn điều lệ.

Các cổ đông của TLAT đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp này cho Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sau giao dịch, Kokuyo trở thành chủ sở hữu toàn bộ cổ phần của TLAT. Đây là một phần trong thương vụ đã được Thiên Long công bố thông tin từ ngày 4/12/2025.

Thông qua việc sở hữu TLAT, Kokuyo đã gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại doanh nghiệp văn phòng phẩm này.

Tập đoàn Nhật Bản nắm giữ gần 47% vốn của Thiên Long- Ảnh 1.

Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản nắm giữ gần 47% vốn của Thiên Long.

Ban lãnh đạo Thiên Long cho biết các diễn biến nêu trên không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của TLG. Công ty tiếp tục tập trung bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Cuối năm trước, Thiên Long công bố cổ đông lớn TLAT đang đàm phán với Tập đoàn Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Kokuyo được thành lập năm 1905, là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc. Tại Việt Nam, tập đoàn này đang kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Campus.

Tập đoàn Thiên Long thành lập năm 1981, được ông Cô Gia Thọ gây dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu khác như FlexOffice, Colokit và Flexio. Nhờ tham gia xuất khẩu từ sớm, sản phẩm của họ còn hiện diện trên 75 quốc gia và vùng lãnh thổ

9 tháng đầu năm, TLG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 3.621 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 423 tỷ đồng, cải thiện khoảng 12,5%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự tăng trưởng doanh thu, kết hợp với tỷ lệ lợi nhuận ròng được duy trì tương đồng so với cùng kỳ, đạt mức 11,7%.

Theo Châu Anh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Tổng Giám đốc sinh năm 1991 được giao điều hành một công ty chứng khoán

Phó Tổng Giám đốc sinh năm 1991 được giao điều hành một công ty chứng khoán Nổi bật

Doanh nhân U80 quê Hà Tĩnh đi xây nhà, làm thủy điện có khối tài sản gần 2.000 tỷ đồng

Doanh nhân U80 quê Hà Tĩnh đi xây nhà, làm thủy điện có khối tài sản gần 2.000 tỷ đồng Nổi bật

Ba cổ phiếu ngân hàng bất ngờ trở thành tâm điểm "xả" hàng của khối ngoại trong tuần đầu tháng 11

Ba cổ phiếu ngân hàng bất ngờ trở thành tâm điểm "xả" hàng của khối ngoại trong tuần đầu tháng 11

00:03 , 07/11/2026
TCBS rót 1.100 tỷ, thêm công ty sắp đủ điều kiện làm sàn tài sản mã hóa tại Việt Nam

TCBS rót 1.100 tỷ, thêm công ty sắp đủ điều kiện làm sàn tài sản mã hóa tại Việt Nam

00:02 , 07/11/2026
Luật sư xin cho bố mẹ Mr Pips hưởng án treo, nhận lại loạt tài sản 34 lượng vàng SJC, 40,8 tỷ đồng và ô tô Lexus

Luật sư xin cho bố mẹ Mr Pips hưởng án treo, nhận lại loạt tài sản 34 lượng vàng SJC, 40,8 tỷ đồng và ô tô Lexus

23:51 , 06/11/2026
Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Thủy điện A Vương

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Thủy điện A Vương

21:16 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên