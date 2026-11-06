Chủ tịch Tập đoàn Thiên Long xin từ nhiệm

Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa công bố tài liệu cho cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức vào tháng 12. Nội dung đáng chú ý nhất là đề xuất miễn nhiệm và bầu bổ sung nhiều vị trí tại hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2028.

Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long. Ảnh: TLG.

Theo đó, 5 trong số 9 thành viên hội đồng quản trị sẽ được miễn nhiệm. Đứng đầu danh sách là ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị TLG, cùng những người thân trong gia đình ông Thọ là em gái Cô Cẩm Nguyệt, con trai Cô Trần Cơ Nguyên và con gái Cô Trần Dinh Dinh.

Người thứ 5 trong danh sách là ông Nguyễn Đình Tâm - cựu Tổng Giám đốc TLG. Tất cả nhân sự dự kiến được miễn nhiệm đều không giữ vai trò điều hành tại Thiên Long và đã gửi đơn từ nhiệm đến Hội đồng quản trị.

Tài liệu cuộc họp đại hội cổ đông bất thường chưa cung cấp danh sách các ứng viên thay thế. Tuy nhiên, theo tiến trình mua lại cổ phần giữa tập đoàn Kokuyo với Thiên Long, các nhân sự thay thế nhiều khả năng sẽ do cổ đông kiểm soát mới đề cử.

Song song với việc tái cơ cấu hội đồng quản trị, Thiên Long cho biết ông Cô Gia Thọ sau khi rời ghế chủ tịch sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Danh dự TLG theo một hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm.

Ông Cô Gia Thọ cam kết bảo mật thông tin trong vòng 5 năm và không tham gia hoạt động kinh doanh cạnh tranh trực tiếp hay gián tiếp với mảng văn phòng phẩm của Thiên Long. Các điều khoản cạnh tranh này sẽ không áp dụng với hoạt động hiện hữu của Công ty CP Pega Holding và Công ty CP Văn hóa Phương Nam - nơi ông Thọ vẫn đang giữ vai trò lãnh đạo.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long sắp thay đổi nhân sự cấp cao.

Tháng 12/2025, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ thực hiện 2 giao dịch để mua Công ty CP Tập đoàn Thiên Long và biến doanh nghiệp này thành công ty con. Giao dịch đầu tiên là đầu tư tiền để mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh - đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần của TLG. Giao dịch thứ hai là một đợt chào mua công khai 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường chứng khoán.

Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ Yên, tương đương 4.700 tỷ đồng. Mức giá tương ứng khoảng 82.000 đồng/cổ phiếu.

Theo lộ trình, giao dịch mua Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh hoàn tất hồi tháng 8. Trong khi đó, đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý.

Quý III năm nay, Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng, tăng 41%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của TLG đạt 3.621 tỷ đồng (tăng 12%), lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ).