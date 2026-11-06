Viettel đưa tổ hợp tên lửa phòng không vào diễn tập bắn đạn thật: Radar quét xa 90 km, có thể tấn công 2 mục tiêu cùng lúc

Ngày 5/11, tại Trường bắn Quốc gia TB1, các đơn vị phòng không đã thực hành bắn đạn thật trong khuôn khổ cuộc diễn tập chiến thuật năm 2026 do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức. Trong số các khí tài tham gia có tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hóa.

Cuộc diễn tập có sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel.

Việc đưa S-125-VT vào diễn tập bắn đạn thật nhằm kiểm tra khả năng vận hành, trình độ làm chủ khí tài và năng lực phối hợp tác chiến của các đơn vị trong điều kiện thực tế.

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S-125-VT được phát triển trên nền tảng hệ thống tên lửa phòng không S-125 Pechora có nguồn gốc Liên Xô. Viettel đã cải tiến sâu hệ thống điều khiển, radar dẫn bắn và khả năng cơ động nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến.

Theo thông tin được công bố tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, radar UNV-VT của tổ hợp có tầm giám sát tối đa 90 km, đồng thời được cải tiến để hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Hệ thống điều khiển cho phép dẫn đồng thời 2 quả tên lửa vào 2 mục tiêu khác nhau. Xác suất đánh trúng mục tiêu máy bay chiến thuật được công bố lên tới 90%. Đây là thông số kỹ thuật của tổ hợp, không phải kết quả riêng của cuộc bắn ngày 5/11.

Về hỏa lực, S-125-VT sử dụng đạn tên lửa động cơ nhiên liệu rắn. Tổ hợp có tầm bắn lên đến 35 km, được thiết kế để đối phó với các phương tiện tấn công đường không, bao gồm cả mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ trong điều kiện nhiễu phức tạp.

Một cải tiến khác nằm ở khả năng cơ động. Thời gian triển khai hoặc thu hồi tổ hợp được rút xuống khoảng 20 phút, so với hơn 90 phút ở phiên bản tiêu chuẩn. Các thành phần như xe điều khiển, radar và xe cấp nguồn được bố trí trên khung gầm cơ động, giúp rút ngắn thời gian chuyển trận địa.

Ngoài radar, S-125-VT còn tích hợp hệ thống quan sát quang - điện tử, hỗ trợ phát hiện và theo dõi mục tiêu trong trường hợp radar bị gây nhiễu hoặc chế áp.

S-125-VT từng được Viettel giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 và xuất hiện trong đội hình khí tài tại lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9/2025.

Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Viettel hiện tham gia nghiên cứu, sản xuất và hiện đại hóa nhiều loại vũ khí, khí tài, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn và các hệ thống radar.

Mới đây, ngày 30/10, Viettel tiếp tục khởi công giai đoạn 2 dự án cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, nhằm mở rộng năng lực nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.