Hà Tĩnh vừa chấp thuận công trình điện quan trọng phục vụ siêu dự án thép gần 80.000 tỷ đồng do ông Phạm Nhật Quân Anh điều hành

Ngày 4/11/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định chấp thuận Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm nhà đầu tư dự án xây dựng mới Trạm biến áp 220kV Vũng Áng 2 và đường dây 220kV đấu nối tại phường Vũng Áng.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 456 tỷ đồng, sử dụng diện tích đất 4,22 ha, trong đó 3,5 ha dành cho trạm biến áp và 0,72 ha dành cho móng cột đường dây.

Theo quyết định, trạm biến áp được xây dựng với 2 máy biến áp công suất 250 MVA mỗi máy, tổng công suất đạt 500 MVA, cùng 8 ngăn lộ 220kV.

Phối cảnh minh họa Trạm biến áp 220kV Vũng Áng 2 và đường dây 220kV đấu nối

Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng đường dây 220kV mạch kép dài khoảng 1,65 km, đấu nối vào tuyến đường dây 220kV Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 – Trạm biến áp 220kV Vũng Áng.

Công trình có nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện cho Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, trong đó có Tổ hợp gang thép liên hợp Vũng Áng – VinMetal, đồng thời nâng cao độ an toàn và ổn định của hệ thống điện khu vực.

Tổ hợp gang thép Vũng Áng – VinMetal thuộc hệ sinh thái Vingroup, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 80.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng sản xuất các loại thép phục vụ xây dựng, công nghiệp, hạ tầng giao thông và các lĩnh vực công nghệ cao.

VinMetal được thành lập năm 2025, với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 98% vốn. Sau đó, công ty nâng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức Tổng giám đốc VinMetal và VinMetal Hà Tĩnh. Ông cũng là một trong những cổ đông sáng lập VinMetal.

Về phía nhà đầu tư công trình điện, VinEnergo được thành lập tháng 3/2025, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc hệ sinh thái Vingroup. Khi thành lập, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ 71% vốn, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 5%.

Doanh nghiệp sau đó liên tục tăng vốn, đến tháng 5/2026 đạt 79.923 tỷ đồng. VinEnergo đang đầu tư vào nhiều dự án năng lượng tại Việt Nam, gồm dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 tại Gia Lai, tổng vốn gần 48.400 tỷ đồng, công suất 750 MW; dự án điện gió Vĩnh Thuận công suất 143 MW, vốn khoảng 4.679 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phát triển hai dự án điện mặt trời nổi Bản Chát 1 và Bản Chát 2 tại Lai Châu, với tổng công suất dự kiến 550 MW. VinEnergo cũng đã thành lập một số công ty con trong lĩnh vực năng lượng tại Hà Tĩnh.

Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng 2 dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý II/2027, với thời hạn hoạt động đến ngày 13/7/2094.

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng, trong đó có tổ hợp gang thép VinMetal.