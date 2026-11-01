Tập đoàn Mường Thanh tăng vốn thêm 1.850 tỷ đồng trong 3 tháng trước ngày ông Lê Thanh Thản hầu tòa

Mường Thanh tăng vốn 3 lần trong vòng 3 tháng

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Mường Thanh đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ trong tháng 10/2026, từ 6.000 tỷ đồng lên 6.350 tỷ đồng. Số vốn bổ sung 350 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt, có nguồn gốc từ khu vực tư nhân.

Đây là lần tăng vốn thứ hai của doanh nghiệp chỉ trong vòng 3 tháng. Trước đó, vào tháng 7/2026, Mường Thanh đã nâng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 1.500 tỷ đồng.

Như vậy, qua hai đợt điều chỉnh, vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng tổng cộng 1.850 tỷ đồng, tương đương hơn 41% so với mức đầu tháng 7. Danh tính các cổ đông tham gia góp thêm vốn và tỷ lệ sở hữu cụ thể chưa được công bố.

Hiện bà Lê Thị Hoàng Yến, con gái doanh nhân Lê Thanh Thản, giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Mường Thanh.

Thành lập năm 2012, có trụ sở tại tỉnh Điện Biên, Mường Thanh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khách sạn và bất động sản. Tập đoàn đang vận hành hệ thống hơn 60 khách sạn trên cả nước. Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, đây là chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Nam Á.

Ngoài kinh doanh lưu trú, tên tuổi Mường Thanh còn gắn với hàng loạt dự án nhà ở tại Hà Nội như HH Linh Đàm, Kim Văn - Kim Lũ, Đại Thanh, Xa La và Thanh Hà Cienco 5. Phần lớn các dự án này được phát triển ở phân khúc căn hộ bình dân.

Tuy nhiên, nhiều dự án bất động sản liên quan đến Mường Thanh cũng vướng sai phạm về đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Trong số các công trình được cơ quan chức năng rà soát, xử lý có CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6, khu HH Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn - Kim Lũ cùng khu nhà ở Xa La.

Ông Lê Thanh Thản chuẩn bị hầu tòa

Cùng ngày 5/11, TAND TP. Hà Nội ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Thanh Thản và 5 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 18/11 và kéo dài đến ngày 30/11. Ông Lê Thanh Thản bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng , hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng, ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng không đúng quy hoạch được phê duyệt, sau đó bán 519 căn hộ cho khách hàng. Cơ quan tố tụng xác định số tiền thu lợi bất chính trong vụ án khoảng 531 tỷ đồng.

Cùng bị đưa ra xét xử còn có 5 cựu cán bộ thuộc chính quyền địa phương và lực lượng thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ. Những người này bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng .

Ông Lê Thanh Thản sinh năm 1950, là người sáng lập và gắn liền với quá trình phát triển của thương hiệu Mường Thanh. Doanh nhân này còn được biết đến với biệt danh "đại gia điếu cày", từng phát triển nhiều dự án chung cư giá bình dân tại Hà Nội.