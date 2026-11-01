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Tổng thầu đường sắt của Vingroup quây rào, đưa máy khoan khảo sát hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, chuẩn bị làm 5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Tổng thầu đường sắt của Vingroup quây rào, đưa máy khoan khảo sát hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, chuẩn bị làm 5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng

Nhiều điểm khảo sát địa chất phục vụ các tuyến metro đã xuất hiện tại khu Đông Hà Nội và khu vực lân cận. Đây là những hoạt động chuẩn bị của liên danh Vinhomes – SGC trong kế hoạch triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị trị giá gần 900.000 tỷ đồng.

Trong tháng 9 và tháng 10/2026, tại nhiều khu vực tại Vinhomes Ocean Park 1, Ocean Park 2 và 3 đã được quây rào, tập kết máy móc để phục vụ công tác khảo sát địa chất các tuyến metro.

Tổng thầu đường sắt của Vingroup quây rào, đưa máy khoan khảo sát hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, chuẩn bị làm 5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tại khu vực đầu Vincom Mega Mall thuộc Vinhomes Ocean Park 2 và 3, một điểm khảo sát được bố trí ven trục đường lớn, đối diện dãy nhà phố thương mại. Điểm thứ hai nằm giữa lòng đường, được quây kín bằng hàng rào tôn, phía trong có giàn khoan địa chất.

Tổng thầu đường sắt của Vingroup quây rào, đưa máy khoan khảo sát hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, chuẩn bị làm 5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Các hàng rào công trường đều in logo SGC, hình ảnh đoàn tàu mang thương hiệu VinSpeed, kèm biển báo thi công và giới hạn tốc độ 5 km/h. Hình ảnh thực địa được ghi nhận ngày 21/10 cho thấy công nhân và phương tiện thi công có mặt tại các điểm khảo sát.

Theo thông tin từ người ghi nhận hiện trường, các vị trí này nằm trong khu vực nghiên cứu nhánh metro 8B, chạy qua trục đường Tô Quyền, gần Grand World Hưng Yên và khu vực Nghĩa Trụ.

Tổng thầu đường sắt của Vingroup quây rào, đưa máy khoan khảo sát hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, chuẩn bị làm 5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng- Ảnh 3.

Trước đó, vào tháng 9/2026, hoạt động khảo sát cũng được ghi nhận tại khu vực ga Phú Thụy, thuộc tuyến metro số 14, gần Vinhomes Ocean Park 1. Công trường đã được quây rào, bên trong bố trí máy khoan thăm dò địa chất cùng vật tư phục vụ thi công.

Một số điểm khác có hàng rào mang nhận diện SGC và VinSpeed cũng xuất hiện tại khu vực Thanh Oai, gần sân vận động VinFast – Trống Đồng.

Tổng thầu đường sắt của Vingroup quây rào, đưa máy khoan khảo sát hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, chuẩn bị làm 5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng- Ảnh 4.

Hàng rào công trường gần sân vận động VinFast.

Các hoạt động khoan khảo sát nhằm thu thập thông tin về địa tầng, sức chịu tải của đất và điều kiện nước ngầm, phục vụ thiết kế nền móng, nhà ga và các công trình đường sắt.

Tổng thầu đường sắt của Vingroup quây rào, đưa máy khoan khảo sát hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, chuẩn bị làm 5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng- Ảnh 5.

Khu vực nút giao đường Phạm Hùng – Dương Đình Nghệ, Hà Nội, ngay cạnh showroom Lexus Thăng Long, đối diện khu vực tòa nhà Sông Đà Mỹ Đình

Tổng thầu đường sắt của Vingroup quây rào, đưa máy khoan khảo sát hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, chuẩn bị làm 5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng- Ảnh 6.

SGC đang khảo sát các tuyến metro khắp Hà Nội.

Huy động hơn 100 máy đào hầm, mục tiêu vận hành 5 tuyến metro vào năm 2030

Ngày 15/10/2026, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC đã ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14 theo hình thức chìa khóa trao tay.

Tổng thầu đường sắt của Vingroup quây rào, đưa máy khoan khảo sát hàng loạt địa điểm tại Hà Nội, chuẩn bị làm 5 tuyến metro gần 900.000 tỷ đồng- Ảnh 7.

Tổng giá trị hợp đồng gần 900.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Liên danh đảm nhận các công việc từ thiết kế, cung ứng thiết bị, lắp đặt, thi công đến bàn giao hoàn thiện công trình.

Theo công bố của Vingroup, liên danh đã đặt hàng hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM, trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây, đồng thời chuẩn bị huy động hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đá và vật liệu phục vụ thi công.

Liên danh cũng đang phối hợp với các đơn vị tư vấn từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để xây dựng thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu quốc tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hầm.

Ở hạng mục phương tiện vận hành, Vinhomes đã ký hợp đồng với tập đoàn Alstom để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro. Mỗi đoàn tàu gồm 5 toa.

Theo kế hoạch, mạng lưới 5 tuyến đường sắt đô thị sẽ kết nối nhiều khu vực quan trọng của Hà Nội, gồm sân bay Nội Bài, Times City, Cổ Loa, Ocean City và các khu đô thị mới.

Tại lễ ký kết, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes, cho biết liên danh sẽ huy động nguồn lực, phối hợp với thành phố để phấn đấu đưa các tuyến metro vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Yên Chi

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