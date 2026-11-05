Tối ưu trải nghiệm mua sắm - chiến lược tăng trưởng của nhà bán TMĐT trong quý 4/2026

Quý 4 mở ra nhiều cơ hội cho nhà bán qua các chiến dịch mua sắm lớn. Để tận dụng thời điểm này, thương hiệu cần thích ứng khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, công năng và giá trị thực tế.

Đại diện Bear Việt Nam cho biết trong quý 3/2026, giá bán bình quân (ASP) của thương hiệu tăng khoảng 10% với lượng người mua không đổi, cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn khi sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu và mang lại trải nghiệm mua sắm tích cực.

Bên cạnh ưu đãi giá, nhà bán trên Shopee tập trung tối ưu trải nghiệm theo ba hướng: cá nhân hóa danh mục, gia tăng tương tác qua nội dung và ứng dụng AI.

Cá nhân hóa từ danh mục sản phẩm đến giao nhận

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, nhiều nhà bán chủ động xây dựng danh mục và lựa chọn giải pháp phục vụ từng nhóm khách hàng.

Với thương hiệu thời trang nữ DELIZ, danh mục theo mùa được lên kế hoạch trước ít nhất 2 tháng dựa trên dự báo xu hướng và nhu cầu khách hàng. Trong mùa thu đông đầu quý 4, thương hiệu tập trung vào áo len, cardigan và quần jean dài. DELIZ cũng tham gia Shopee Mall Outlet nhằm nâng cao hiệu quả khai thác danh mục, tiếp cận khách hàng tìm kiếm hàng chính hãng với giá tốt và duy trì định vị các dòng sản phẩm chủ lực.

Bên cạnh sản phẩm, nhu cầu của người mua còn thể hiện ở tốc độ và khả năng giao nhận. Trong quý 3/2026, hơn 1 triệu nhà bán trên Shopee đã kích hoạt phương thức giao hàng Hỏa tốc cho hơn 44 triệu sản phẩm; số đơn hàng qua phương thức này tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Ở nhóm hàng cồng kềnh, trung bình hơn 4 triệu sản phẩm mới được đăng bán mỗi tháng; tổng giá trị giao dịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Kết hợp danh mục với giải pháp giao nhận phù hợp giúp nhà bán đáp ứng các nhu cầu từ mua hàng theo mùa, nhận hàng nhanh đến vận chuyển sản phẩm kích thước lớn, qua đó tạo khác biệt trong trải nghiệm mua sắm.

Biến tương tác thành chuyển đổi qua nội dung mua sắm giải trí

Khi người mua ngày càng chủ động tìm hiểu sản phẩm, nội dung trực quan và khả năng tương tác với thương hiệu trở thành những yếu tố hỗ trợ quyết định mua hàng.

Trong quý 3/2026, tổng số đơn hàng từ Shopee Live, Shopee Video và chương trình Tiếp thị liên kết (Shopee Affiliate) tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng Shopee Video ghi nhận mức tăng trưởng đơn hàng gần 80%, cho thấy tiềm năng kết nối trải nghiệm khám phá sản phẩm với quyết định mua hàng.

Đại diện Bear Việt Nam nhận định: "Thương mại qua nội dung và livestream sẽ là xu hướng đáng chú ý trong quý 4, bởi hình thức này vừa giúp rút ngắn hành trình mua sắm, vừa góp phần xây dựng niềm tin với thương hiệu chính hãng. Đối với ngành hàng gia dụng, nội dung trực quan đặc biệt hữu ích khi người mua cần quan sát sản phẩm hoạt động trước khi quyết định mua hàng."

Đón mùa cao điểm, Bear tăng tần suất livestream hằng ngày, lên lịch riêng cho chiến dịch 11.11 và 12.12, phối hợp với KOL/KOC trình diễn công năng sản phẩm và phát triển thư viện video gắn giỏ hàng để người mua thuận tiện tìm hiểu.

Hiệu quả nội dung cần đi cùng khả năng đáp ứng nhu cầu. Chuẩn bị tồn kho, duy trì giá cạnh tranh và giao hàng đúng hẹn giúp nhà bán chuyển sự quan tâm thành đơn hàng, hạn chế bỏ lỡ cơ hội trong mùa cao điểm.

Ứng dụng AI để tối ưu vận hành, duy trì trải nghiệm mua sắm liền mạch

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhà bán tối ưu nguồn lực, duy trì sự hiện diện và cung cấp thông tin sản phẩm nhất quán. Nhờ đó, người mua có thể tìm hiểu sản phẩm ở nhiều thời điểm và cân nhắc lựa chọn phù hợp khi phát sinh nhu cầu.

AI livestream là một ứng dụng tiêu biểu, cho phép thương hiệu giới thiệu sản phẩm liên tục. Trong quý 3/2026, số nhà bán trên Shopee sử dụng hình thức này tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ năm trước, số phiên livestream AI tăng gấp 45 lần và lượng đơn hàng từ các phiên này tăng gấp 21 lần.

Đại diện NutiFood GrowPLUS+ cho biết: "Với doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn như GrowPLUS+, AI giúp duy trì hoạt động giới thiệu sản phẩm và đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu, trong khi livestream do con người thực hiện vẫn có lợi thế về cảm xúc, sự đồng cảm, khả năng xử lý tình huống và tương tác chân thực. Vì vậy, chúng tôi đánh giá mô hình kết hợp AI và con người là hướng đi phù hợp, giúp vừa tối ưu nguồn lực vừa duy trì kết nối với khách hàng. Chúng tôi hiện đang duy trì tần suất lên sóng đều đặn mỗi ngày với tỷ lệ 46% phiên livestream được vận hành bởi AI."

Mùa mua sắm cuối năm là phép thử về khả năng thấu hiểu khách hàng và thiết kế trải nghiệm. Từ cá nhân hóa danh mục, phát triển nội dung đến kết hợp AI với tương tác trực tiếp, nhà bán có thể đưa sản phẩm đến đúng nhu cầu, duy trì kết nối và gia tăng chuyển đổi trong quý 4/2026.