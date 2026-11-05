Cổ phiếu một doanh nghiệp giáo dục tăng 763% trong hơn 2 tháng sau khi nữ chủ tịch bán sạch vốn, nhóm cổ đông mới xuất hiện

Cổ phiếu tăng 763% trong hơn 2 tháng

Phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã tăng 9,93% lên 117.400 đồng/cổ phiếu, mức giá trần của phiên, đây là phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp của CAR. Phiên giao dịch ngày hôm nay có 2.000 cổ phiếu được khớp lệnh.

Cổ phiếu CAR bắt đầu tăng từ đầu tháng 9 và tăng mạnh trong tháng 10, tính từ đầu tháng 9 tới nay, cổ phiếu CAR đã tăng 763%. Vốn hóa của Trí Việt theo đó tăng từ khoảng 76 tỷ đồng lên hơn 653 tỷ đồng.

Đà tăng trải qua nhiều nhịp. Từ ngày 29/9 đến 14/10, CAR tăng 12 phiên liên tiếp lên 47.500 đồng, tương đương mức tăng 207%. Trong đó, 9 phiên tăng trần liên tiếp từ 29/9 đến 9/10.

Tính chung tháng 10, CAR tăng 330%, từ 18.700 đồng lên 80.400 đồng/cổ phiếu, mức tăng mạnh nhất sàn HNX trong tháng.

Ngày 6/10, Trí Việt gửi văn bản giải trình tới HNX về việc cổ phiếu tăng trần năm phiên liên tiếp. Doanh nghiệp cho biết hoạt động quản trị, giảng dạy và kinh doanh dịch vụ giáo dục vẫn diễn ra bình thường, không có sự kiện bất thường ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh. Công ty cũng khẳng định không có dự án hay thông tin nội bộ chưa công bố nào có thể trực tiếp khiến giá cổ phiếu tăng đột biến.

Cổ đông cũ thoái vốn, xuất hiện nhóm cổ đông mới

Diễn biến giá CAR diễn ra sau một giai đoạn cơ cấu cổ đông Trí Việt thay đổi mạnh.

Diễn biến tăng giá của CAR diễn ra sau giai đoạn doanh nghiệp chứng kiến hàng loạt giao dịch cổ đông lớn và người nội bộ.

Bà Nguyễn Thùy Thương, người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Trí Việt từ năm 2017, đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc giai đoạn 2019 đến tháng 4/2022. Bà cũng từng là người đại diện pháp luật của IB Plus, một trong những cổ đông lớn lâu năm của công ty. Hiện ông Võ Thái Phong đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, còn bà Thương tiếp tục tham gia HĐQT.

Từ ngày 27/8 đến 4/9, bà Thương bán toàn bộ 884.950 cổ phiếu CAR, tương đương 15,9% vốn điều lệ. Sau giao dịch, cựu Chủ tịch không còn trực tiếp sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp. Mục đích bán là cơ cấu danh mục đầu tư.

Người thân của bà Thương cũng bán cổ phiếu trong cùng giai đoạn. Ông Đỗ Quốc Hùng, anh rể bà Thương, bán toàn bộ 204.600 cổ phiếu, tương đương 3,68% vốn. Bà Nguyễn Hoàng Thơ, chị ruột bà Thương, bán 75.400 cổ phiếu và giảm lượng nắm giữ xuống 122.600 cổ phiếu, tương đương 2,2%.

Trước đó, bà Đào Thị Thanh Hà, khi còn giữ chức Kế toán trưởng, cũng bán 208.560 cổ phiếu vào ngày 17/8. Đến ngày 9/10, Trí Việt miễn nhiệm bà Hà và bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Quân thay thế.

Ở nhóm cổ đông tổ chức, CTCP Fibo Invest và CTCP Đầu tư và Tư vấn IB Plus lần lượt giảm mạnh tỷ lệ nắm giữ trong tháng 6-9/2026. Cả hai đã rời danh sách cổ đông lớn của CAR.

Trong khi nhóm cổ đông cũ giảm sở hữu, nhiều nhà đầu tư cá nhân xuất hiện với lượng cổ phần lớn.

Ngày 27/8, ông Bùi Trung Thành mua 794.300 cổ phiếu, nâng sở hữu lên 14,27% vốn. Đến ngày 3/9, ông Trần Lê An mua 580.000 cổ phiếu, tương đương 10,42%; bà Trần Hà Linh nâng lượng nắm giữ lên 420.000 cổ phiếu, tương đương 7,55%; bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh mua 402.000 cổ phiếu, tương đương 7,22%.

Ông Trần Lê An và bà Trần Hà Linh có quan hệ cha con, với tổng lượng nắm giữ tại các mốc công bố là 1 triệu cổ phiếu, tương đương gần 18% vốn điều lệ.

Trong thánh 10, CTCP Công nghệ Visakai đã mua tổng cộng hơn 1,25 triệu cổ phiếuCAR, tương ứng 22,47% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn nhất trong danh sách được công bố.

Visakai thành lập ngày 5/11/2021, trụ sở tại TP.HCM, đăng ký các ngành nghề liên quan đến khoa học công nghệ, phần mềm và hỗ trợ giáo dục.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Hồ sơ còn ghi nhận các ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, phần mềm và hoạt động hỗ trợ giáo dục.

Về hoạt động kinh doanh, Trí Việt là doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ và giáo dục STEAM dành cho trẻ em.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng hơn 44 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, so với gần 275 triệu đồng cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận khác đóng góp hơn 5 tỷ đồng. Tại ngày 30/9, tổng tài sản đạt hơn 140 tỷ đồng, gấp hơn hai lần đầu năm, còn nợ phải trả tăng từ gần 4 tỷ đồng lên gần 47 tỷ đồng.