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Nhật Bản dự kiến nhập hơn 15 triệu giàn pháo hoa từ nhà máy quốc phòng đặc biệt của Việt Nam, nơi sản xuất “trái tim vũ khí”

| | Doanh nghiệp

Nhật Bản dự kiến nhập hơn 15 triệu giàn pháo hoa từ nhà máy quốc phòng đặc biệt của Việt Nam, nơi sản xuất “trái tim vũ khí”

Ít ai biết rằng, phía sau những màn pháo hoa rực rỡ là một nhà máy có lịch sử 60 năm, chuyên chế tạo những bộ phận quan trọng của vũ khí quân sự. Nhà máy này đang mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn, đồng thời đặt mục tiêu doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Ngày 5/11, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đã kiểm tra dây chuyền sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ và kho chứa vật tư quốc phòng của Nhà máy Z121 tại miền Nam.

Đáng chú ý, theo kế hoạch năm 2026, Z121 dự kiến xuất khẩu sang Nhật Bản 284.246 quả pháo hoa nổ và hơn 15 triệu giàn pháo hoa.

Nhật Bản dự kiến nhập hơn 15 triệu giàn pháo hoa từ nhà máy quốc phòng đặc biệt của Việt Nam, nơi sản xuất “trái tim vũ khí”- Ảnh 1.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác kiểm tra dây chuyền sản xuất pháo hoa. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

 Để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế, nhà máy đã nghiên cứu, phát triển hơn 600 chủng loại pháo hoa nổ và 12 chủng loại pháo hoa với nhiều hiệu ứng, kích cỡ và mẫu mã khác nhau.

Không chỉ có Nhật Bản, sản phẩm pháo hoa nổ của Z121 còn được xuất khẩu sang UAE và Mỹ. Nhà máy cũng ký thỏa thuận hợp tác với đối tác PTZ của Tây Ban Nha để nghiên cứu, chế thử và cung cấp pháo hoa nổ sang thị trường châu Âu. 

Doanh thu từ pháo hoa và pháo hoa nổ năm 2026 dự kiến đạt 3.300 tỷ đồng.

Song song với việc mở rộng xuất khẩu, Z121 đang đầu tư dây chuyền sản xuất tại miền Nam. Trong năm 2026, dây chuyền này dự kiến sản xuất hơn 3,5 triệu giàn pháo hoa, phục vụ các sự kiện và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Khi hoàn thành giai đoạn 2, dây chuyền sẽ đạt công suất 7 triệu sản phẩm pháo hoa và 15.000 sản phẩm pháo hoa nổ tầm thấp mỗi năm.

Ở thị trường trong nước, Z121 hiện có 922 cửa hàng trên toàn quốc, được quản lý thông qua ba chi nhánh tại miền Bắc, Trung và Nam. Nhà máy còn hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Viettel và Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) tại 106 cửa hàng.

Nhà máy sản xuất “trái tim vũ khí”

Nhà máy Z121, còn có tên là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, có tiền thân được thành lập từ năm 1966.

Nếu những giàn pháo hoa làm nên tên tuổi Z121 trên thị trường dân dụng, thì trong lĩnh vực quốc phòng, nhà máy lại đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Báo Quân đội nhân dân từng gọi đây là nơi sản xuất “trái tim vũ khí”, với các sản phẩm hỏa cụ, bộ lửa và liều phóng phục vụ đạn pháo, đạn chống tăng cùng nhiều loại khí tài quân sự.

Nhật Bản dự kiến nhập hơn 15 triệu giàn pháo hoa từ nhà máy quốc phòng đặc biệt của Việt Nam, nơi sản xuất “trái tim vũ khí”- Ảnh 2.

Sản xuất kíp vi sai phi điện tại Nhà máy Z121. Ảnh: MINH SƠN - Báo Quân đội nhân dân

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2015-2019, Z121 đã nghiên cứu, chế thử và chế tạo thành công các sản phẩm hỏa cụ phục vụ Hải quân và Không quân; các loại liều phóng ĐCT-7, ĐCT-29 cho đạn chống tăng thế hệ mới cùng liều phóng cho đạn cối tăng tầm.

Ngoài ra, Z121 còn sản xuất thuốc nổ công nghiệp, kíp nổ, dây nổ và nhiều sản phẩm phục vụ các ngành kinh tế.

Về kết quả kinh doanh, theo số liệu được công bố tháng 9/2026, doanh thu Z121 năm 2025 đạt 4.315 tỷ đồng, lợi nhuận 316,6 tỷ đồng, tăng 57,8% so với năm trước.

Nhật Bản dự kiến nhập hơn 15 triệu giàn pháo hoa từ nhà máy quốc phòng đặc biệt của Việt Nam, nơi sản xuất “trái tim vũ khí”- Ảnh 3.

Dây chuyền sản xuất tự động của nhà máy

Nhật Bản dự kiến nhập hơn 15 triệu giàn pháo hoa từ nhà máy quốc phòng đặc biệt của Việt Nam, nơi sản xuất “trái tim vũ khí”- Ảnh 4.Cũng trong năm 2025, nhà máy sản xuất 67 chủng loại sản phẩm quốc phòng, đạt giá trị 730 tỷ đồng. Năm 2026, Z121 đặt mục tiêu doanh thu hơn 5.060 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất và thị trường xuất khẩu.

Tại buổi kiểm tra ngày 5/11, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách yêu cầu nhà máy tập trung nguồn lực hoàn thành giai đoạn 2 dây chuyền sản xuất tại miền Nam, tích cực mở rộng xuất khẩu, đồng thời bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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