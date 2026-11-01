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Công ty nuôi heo bò gà của tỷ phú Trần Đình Long đã làm gì với 1.250 tỷ đồng từ IPO?

| | Doanh nghiệp

Công ty nuôi heo bò gà của tỷ phú Trần Đình Long đã làm gì với 1.250 tỷ đồng từ IPO?

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HoSE: HPA) đã sử dụng hết gần 1.207 tỷ đồng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO). Phần lớn số tiền được chuyển đến các công ty con để trả nợ vay, thanh toán cho nhà cung cấp và bổ sung vốn phục vụ chăn nuôi.

Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn công bố ngày 5/11, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát cho biết đã hoàn tất giải ngân toàn bộ 1.207 tỷ đồng thu ròng từ đợt IPO, tính đến ngày 3/11/2026.

Công ty nuôi heo bò gà của tỷ phú Trần Đình Long đã làm gì với 1.250 tỷ đồng từ IPO?- Ảnh 1.

Trong đó, khoản tiền lớn nhất là 1.000 tỷ đồng, tương đương gần 83% tổng vốn huy động ròng, được góp vào CTCP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát.

Từ nguồn vốn này, 800 tỷ đồng được sử dụng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước. Doanh nghiệp dùng 192 tỷ đồng trả nợ vay Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động, 77 tỷ đồng trả nợ Vietcombank Chi nhánh Thành Công và 530 tỷ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp.

Khoản 200 tỷ đồng còn lại được bổ sung vốn lưu động cho Chăn nuôi Hòa Phước, phục vụ việc mua thức ăn chăn nuôi, heo giống, thuốc thú y và chi trả tiền thuê chuồng trại. Bên cạnh đó, Nông nghiệp Hòa Phát phân bổ gần 157 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát. Trong đó, 100 tỷ đồng được chuyển đến Công ty TNHH Chăn nuôi Đồng Phát để trả 70 tỷ đồng nợ vay Vietcombank và thanh toán 30 tỷ đồng tiền mua bò. Gần 57 tỷ đồng còn lại được sử dụng để tăng vốn cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Hùng, phục vụ thanh toán các hợp đồng mua bò.

Ngoài ra, HPA góp 50 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ. Số tiền này được phân bổ để trả 19 tỷ đồng nợ vay Tập đoàn Hòa Phát, 9,4 tỷ đồng nợ vay VietinBank Chi nhánh Hà Nội và 21,6 tỷ đồng tiền mua thức ăn chăn nuôi.

Như vậy, trong tổng số gần 1.207 tỷ đồng giải ngân, khoảng 387,7 tỷ đồng được sử dụng trực tiếp để thanh toán các khoản vay, phần còn lại chủ yếu phục vụ thanh toán cho nhà cung cấp và bổ sung vốn hoạt động tại các đơn vị thành viên.

Trước đó, Nông nghiệp Hòa Phát đã chào bán thành công 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, thu về 1.257 tỷ đồng. Sau khi trừ hơn 50 tỷ đồng chi phí phát hành, số tiền thực thu đạt gần 1.207 tỷ đồng. Đợt IPO kết thúc vào ngày 6/1/2026, giúp vốn điều lệ của Nông nghiệp Hòa Phát tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.

Nông nghiệp Hòa Phát là doanh nghiệp phụ trách mảng nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, bò và gia cầm. Đây cũng là một trong những mảng kinh doanh ngoài thép được tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long phát triển trong những năm qua.

Công ty nuôi heo bò gà của tỷ phú Trần Đình Long đã làm gì với 1.250 tỷ đồng từ IPO?- Ảnh 2.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 5/11, cổ phiếu HPA giao dịch quanh mức 27.550 đồng/cp. So với giá IPO 41.900 đồng/cổ phiếu, thị giá HPA giảm 34%. 

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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