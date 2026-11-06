Chiếc tàu kéo mạnh nhất từng được đóng cho Phần Lan xuất phát từ Hải Phòng: Tự vượt 15.000 hải lý, rời Việt Nam chỉ sau 9 ngày ký hợp đồng

Ngày 30/9/2026, tại thành phố Turku (Phần Lan), hãng lai dắt và cứu hộ Alfons Håkans tổ chức lễ đặt tên cho chiếc tàu kéo mới mang tên Poseidon.

Alfons Håkans giới thiệu Poseidon là tàu kéo cảng mạnh nhất từng được đóng cho Phần Lan và các nước Baltic .

Điều đặc biệt là con tàu này được hoàn thiện tại nhà máy Damen Sông Cấm ở Hải Phòng, cách nơi tổ chức lễ đặt tên khoảng 15.000 hải lý theo hành trình thực tế của tàu.

Poseidon rời Việt Nam ngày 30/5/2026 và cập cảng Turku vào cuối tháng 8/2026. Theo Tập đoàn Damen, con tàu thực hiện toàn bộ hành trình bằng chính động cơ của mình, không cần được kéo hay vận chuyển trên một tàu khác.

Sau khi đến Phần Lan, Poseidon được bảo dưỡng, hoàn tất các công tác chuẩn bị, chuyển sang treo cờ Phần Lan và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ lai dắt từ cuối tháng 9/2026.

Cỗ máy hơn 10.000 mã lực chịu được nhiệt độ âm 40 độ C

Poseidon dài 34 m, được đóng theo thiết kế ASD Tug 3413 ICE của Damen. Tàu có công suất máy hơn 10.000 mã lực, lực kéo cọc đạt 73 tấn và được thiết kế để hoạt động quanh năm trong điều kiện khắc nghiệt kiểu Bắc Cực.

Theo Alfons Håkans, Poseidon đạt cấp băng 1A Super, cấp cao nhất theo quy chuẩn băng Phần Lan – Thụy Điển.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong điều kiện băng giá, thân tàu sử dụng thép tới cấp E và thép cường độ cao, với các tấm vỏ dày từ 10 đến 24 mm. Các anode chống ăn mòn cũng được bố trí để tránh tác động trực tiếp của băng.

Lớp sơn vỏ đặc biệt cho phép tàu hoạt động trong môi trường có nhiệt độ xuống tới âm 40 độ C.

Các bộ phận như lan can, sàn boong và kính tàu đều được trang bị hệ thống sưởi. Tời kéo được bố trí trong khu vực kín để hạn chế tình trạng đóng băng khi vận hành.

Poseidon sử dụng hai thiết bị đẩy chân vịt quay ngược chiều Steerprop SP60CRP, được sản xuất tại Rauma, Phần Lan.

Hợp đồng mua Poseidon được ký ngày 21/5/2026 tại Hội nghị Lai dắt và Cứu hộ quốc tế ITS ở Gothenburg, Thụy Điển. Chỉ 9 ngày sau, ngày 30/5/2026, con tàu đã rời Việt Nam để thực hiện hành trình sang châu Âu.

Theo Damen, thời gian bàn giao nhanh như vậy là nhờ chương trình đóng tàu sẵn để bán của tập đoàn. Khi hợp đồng được ký, Poseidon đã được hoàn thiện tại Damen Sông Cấm. Nhà máy sau đó sơn lại tàu theo màu nhận diện của Alfons Håkans và điều chỉnh một số chi tiết theo yêu cầu khách hàng.

Alfons Håkans là doanh nghiệp gia đình Phần Lan có lịch sử hơn 100 năm, hiện do thế hệ thứ sáu điều hành. Công ty hoạt động trong lĩnh vực lai dắt, cứu hộ và phá băng tại Phần Lan, Estonia và Latvia, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ phá băng của nhà nước tại Phần Lan, Estonia và Thụy Điển.

Poseidon là tàu đóng mới thứ năm của hãng trong vòng tám năm và là chiếc tàu thứ tư mang tên Poseidon trong lịch sử doanh nghiệp.

Theo ông Joakim Håkans, người đứng đầu gia tộc Håkans, doanh nghiệp lựa chọn Damen sau khi nhận được phản hồi tích cực từ cảng Luleå của Thụy Điển, nơi đang vận hành tàu kéo Victoria thuộc cùng mẫu ASD Tug 3413 ICE.

Nhà máy ở Hải Phòng từng bàn giao 45 tàu trong một năm

Nơi hoàn thiện Poseidon là Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm, liên doanh giữa Tập đoàn Đóng tàu Damen của Hà Lan và CTCP Đóng tàu Sông Cấm, thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC).

Trong liên doanh này, Damen nắm 70% vốn, còn phía Việt Nam sở hữu 30%.

Nhà máy được khai trương ngày 20/3/2014 trên khu đất rộng 43 ha bên sông Cấm, tại Hải Phòng.

Trong tài liệu giới thiệu, Damen gọi cơ sở này là "nhà máy đóng tàu kéo đầu tiên trên thế giới", đồng thời xác định đây là địa điểm sản xuất ưu tiên của tập đoàn đối với các dòng tàu kéo và tàu công tác tiêu chuẩn dài tới 60 m.

Ngoài chiếc Poseidon dành cho Phần Lan, Damen Sông Cấm còn đảm nhiệm các đơn hàng đóng tàu cho khách hàng tại nhiều quốc gia.

Ngày 20/1/2026, Damen công bố hợp đồng đóng hai tàu kéo ASD Tug 3212 dành cho Hải quân Qatar tại nhà máy ở Hải Phòng.

Mỗi chiếc dài 32,7 m, có lực kéo 82,4 tấn. Theo kế hoạch được công bố, một tàu sẽ được bàn giao trong năm 2026, trong khi chiếc còn lại đã được đặt ky vào tháng 12/2025 và dự kiến bàn giao trong quý 2/2027.

Trước đó, nhà máy cũng đã cung cấp tàu kéo cho Muller Dordrecht của Hà Lan và Boluda của Tây Ban Nha.

Tháng 5/2024, tàu En Avant 26 của Muller Dordrecht được vận chuyển về Hà Lan cùng 10 tàu kéo Damen khác trên tàu vận tải hàng siêu trọng Happy Star.

Khác với hình thức vận chuyển này, chiếc Poseidon đóng tại Hải Phòng đã tự thực hiện hành trình khoảng 15.000 hải lý đến Phần Lan trước khi được đưa vào hoạt động tại vùng biển Baltic.