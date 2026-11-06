1 công ty nhựa trên sàn muốn mang 500 tỷ đồng sang Mỹ mua công ty bất động sản

CTCP Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 5/11/2026, thông qua chủ trương để công ty con đầu tư mua cổ phần tại Aventador Corp, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Mỹ.

Theo nghị quyết, đơn vị thực hiện thương vụ dự kiến là CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, công ty con của Nhựa An Phát Xanh. Tổng giá trị đầu tư dự kiến là 20 triệu USD, tương đương hơn 500 tỷ đồng.

Aventador Corp được giới thiệu là tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo pháp luật Mỹ, chuyên kinh doanh bất động sản tại thị trường này. Sau khi mua cổ phần, công ty con của AAA dự kiến tham gia quản lý doanh nghiệp Mỹ.

HĐQT Nhựa An Phát Xanh cho phép CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát chủ động quyết định các nội dung chi tiết của phương án đầu tư, bao gồm hình thức và điều kiện mua cổ phần, số lượng cổ phần, giá mua, tỷ lệ sở hữu, mục tiêu, quy mô và phương án triển khai.

Như vậy, thương vụ hiện mới được thông qua về mặt chủ trương. Doanh nghiệp chưa công bố tỷ lệ sở hữu dự kiến tại Aventador Corp cũng như thời điểm hoàn tất giao dịch.

Đáng chú ý, kế hoạch đầu tư được công bố trong bối cảnh cổ phiếu AAA đang giao dịch dưới mệnh giá. Ngày 6/11, thị giá AAA ở mức 7.020 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 29,8% so với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 2.764 tỷ đồng. Như vậy, khoản đầu tư dự kiến hơn 500 tỷ đồng vào doanh nghiệp bất động sản Mỹ tương đương gần 1/5 vốn hóa thị trường của AAA.

Trong 6 tháng gần đây, cổ phiếu AAA chủ yếu dao động trong vùng giá khoảng 6.500–7.800 đồng/cổ phiếu.

Mỹ thực tế không phải thị trường mới đối với hệ sinh thái An Phát. Từ năm 2019, An Phát Holdings từng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất bao bì thân thiện môi trường tại Mỹ với quy mô dự kiến 300 dây chuyền. Tập đoàn cũng phát triển các pháp nhân kinh doanh và phân phối sản phẩm nhựa tại thị trường Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư lần này có điểm khác biệt khi hướng tới lĩnh vực bất động sản thông qua công ty con hoạt động trong mảng phát triển khu công nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 7.504 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 525 tỷ đồng, tăng 45,1%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 503 tỷ đồng, tăng khoảng 70,7%.