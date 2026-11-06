YeaH1 thay đổi loạt nhân sự cấp cao: CEO mới sinh năm 1989, Trưởng ban kiểm soát cũng xin từ nhiệm

CTCP Tập đoàn YeaH1 (mã chứng khoán: YEG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT ngày 5/11/2026 về việc thay đổi loạt nhân sự cấp cao, có hiệu lực từ ngày 6/11.

Theo đó, bà Lê Phương Thảo thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân nhưng tiếp tục là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027. Người kế nhiệm là bà Ngô Thị Vân Hạnh, trước đó giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh - Chủ tịch HĐQT Yeah 1

Trong khi đó, vị trí Tổng giám đốc được trao cho bà Nguyễn Thị Hà My, sinh ngày 2/9/1989. Bà My đồng thời trở thành người nội bộ của YeaH1 từ ngày 6/11.

Theo giới thiệu của YeaH1, bà Hà My có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông số, marketing và thương mại điện tử. Giai đoạn 2018–2024, bà giữ vị trí Giám đốc Quốc gia tại AnyMind Group Việt Nam, sau đó đảm nhiệm vai trò Đối tác Chiến lược Cấp cao tại YouNet Group.

Cùng với việc thay đổi Chủ tịch và Tổng giám đốc, YeaH1 cũng điều chỉnh hai người đại diện theo pháp luật. Theo đó, bà Ngô Thị Vân Hạnh và bà Nguyễn Thị Hà My thay thế cơ cấu đại diện trước đây gồm bà Lê Phương Thảo và bà Ngô Thị Vân Hạnh.

Đáng chú ý, nghị quyết còn ghi nhận việc ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng ban kiểm soát YeaH1, gửi thư từ nhiệm ngày 4/11/2026. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm ông Nam bằng nghị quyết.

Sau đợt thay đổi, HĐQT YeaH1 gồm 4 thành viên: Chủ tịch Ngô Thị Vân Hạnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang, bà Lê Phương Thảo và ông Đinh Hoài Nam. Trong đó, ông Giang và ông Nam là thành viên độc lập.

Theo định hướng được công bố, giai đoạn 2027–2030, YeaH1 sẽ đẩy mạnh mô hình kinh doanh kết hợp nội dung giải trí, sức ảnh hưởng của nghệ sĩ và thương mại, nhằm mở rộng nguồn thu từ các chương trình, concert và cộng đồng người hâm mộ.