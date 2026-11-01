Ba cổ phiếu ngân hàng bất ngờ trở thành tâm điểm "xả" hàng của khối ngoại trong tuần đầu tháng 11

Trong tuần giao dịch đầu tháng 2-6/11, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến giảm nối tiếp từ tuần trước. Sau khi chạm vùng hỗ trợ 1.700 vào 2 phiên đầu tuần, chỉ số chung đã hồi phục vào các phiên sau đó. Sự gia tăng của thanh khoản mua chủ động đã giúp chỉ số chung tăng ấn tượng hơn 33 điểm. Thị trường đạt được sự đồng thuận từ nhiều nhóm ngành và cổ phiếu, nổi bật là nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Tuy nhiên, chỉ số bất ngờ điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần, VN Index giảm 16,26 điểm (-0,93%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.725,36 điểm.

Giao dịch khối ngoại ghi nhận bán ròng hầu hết các phiên giao dịch, tuy nhiên tín hiệu tích cực diễn ra vào cuối tuần khi dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ trở lại và giải ngân mua ròng cổ phiếu Việt Nam. Luỹ kế 5 phiên, khối ngoại còn bán ròng 868 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, MBB là tâm điểm bán ròng mạnh nhất với giá trị 653 tỷ đồng, theo sau là VCB (588 tỷ đồng) và ACB (315 tỷ đồng). Các cổ phiếu GMD (234 tỷ đồng), STB (185 tỷ đồng) và HDB (155 tỷ đồng) cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể. Ngoài ra, VPL, BID và FPT lần lượt bị bán ròng 151 tỷ đồng, 141 tỷ đồng và 136 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIX dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 596 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là MSN (330 tỷ đồng) và HPG (261 tỷ đồng). Các cổ phiếu CTG (215 tỷ đồng), VND (158 tỷ đồng) và SHB (146 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.