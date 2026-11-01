Một "đại gia" dầu khí bất ngờ nâng kế hoạch lợi nhuận gấp 9 lần, lãi quý 4 sẽ gây bất ngờ?

Ngày 6/11, Hội đồng quản trị CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã: BSR) đã thông qua Nghị quyết số 5795/NQ-BSR về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Cụ thể, BSR điều chỉnh kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất từ 154.140 tỷ đồng lên 190.831 tỷ đồng, tăng 36.691 tỷ đồng, tương ứng gần 24% so với kế hoạch được phê duyệt hồi tháng 4.

Đáng chú ý hơn, mục tiêu lợi nhuận trước thuế được nâng từ 2.405 tỷ đồng lên 20.646 tỷ đồng, tương đương gấp gần 9 lần kế hoạch cũ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 18.579 tỷ đồng, tăng thêm 16.417 tỷ đồng so với mục tiêu ban đầu là 2.162 tỷ đồng.

Như vậy, trong khi mục tiêu doanh thu chỉ tăng gần 24%, kế hoạch lợi nhuận của BSR được nâng lên hơn 8 lần. Biên lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu theo kế hoạch cũng tăng mạnh từ khoảng 1,4% lên 9,7%.

Đối với công ty mẹ, BSR nâng chỉ tiêu tổng doanh thu lên 190.567 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 20.633 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18.570 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng từ 86.589 tỷ đồng lên 108.062 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu được điều chỉnh từ 58.219 tỷ đồng lên 77.163 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 được điều chỉnh tăng nhẹ từ 8.578 tỷ đồng lên 8.633 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến đạt 8.455 tỷ đồng và đầu tư mua sắm trang thiết bị là 178 tỷ đồng.

Dù điều chỉnh tăng mạnh mục tiêu lợi nhuận, kế hoạch mới của BSR vẫn thấp hơn đáng kể so với kết quả doanh nghiệp đã ghi nhận sau 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, BSR ghi nhận doanh thu thuần 59.581 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.072 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 8.969 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của BSR đạt 164.217 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt gần 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới 24.902 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ năm 2025.

So với mục tiêu lợi nhuận sau thuế vừa được nâng lên 18.579 tỷ đồng, BSR đã hoàn thành khoảng 134% kế hoạch cả năm chỉ sau 9 tháng, vượt hơn 6.323 tỷ đồng. Tương tự, lợi nhuận trước thuế thực hiện cũng cao hơn kế hoạch mới khoảng 7.352 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong quý 3 chủ yếu đến từ diễn biến thuận lợi của thị trường dầu mỏ. Giá dầu Dated Brent bình quân đạt 97 USD/thùng, tăng gần 28 USD/thùng so với cùng kỳ, trong khi chênh lệch giữa giá bán sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô đầu vào cũng gia tăng đáng kể.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp tục duy trì công suất vận hành bình quân khoảng 123% công suất thiết kế trong 9 tháng đầu năm, góp phần gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh.

Trước đó, tại buổi làm việc với đoàn giám sát thường niên của Petrovietnam đầu tháng 11, BSR cho biết tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2026 ước đạt khoảng 223.991 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2025. Con số này cũng cao hơn khoảng 17% so với kế hoạch doanh thu vừa được điều chỉnh.

Theo BSR, các sản phẩm chủ lực dự kiến đóng góp 177.466 tỷ đồng doanh thu năm 2026, trong khi doanh thu từ sản phẩm mới và hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) ước đạt 40.732 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế, phát triển xăng sinh học E10 và các sản phẩm hóa dầu có giá trị cao.