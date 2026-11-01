Tín hiệu VN-Index tạo đáy xuất hiện, SSI gọi tên 11 cổ phiếu có cơ hội

Theo báo cáo chiến lược tháng 11/2026, SSI Research nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều khả năng hình thành đáy ngắn hạn ngay trong tháng 11, sau hai tháng liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh.

Nhận định này được củng cố bởi yếu tố mùa vụ trong quá khứ. Theo thống kê của SSI, trong 4 năm gần nhất có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, thị trường thường ghi nhận diễn biến khá tương đồng: VN-Index tăng trong tháng 8, điều chỉnh vào tháng 9–10 trước khi tạo đáy trong tháng 11. Đáng chú ý, sau khi xác lập vùng đáy, chỉ số tăng bình quân khoảng 19% lên vùng đỉnh của quý 1 năm kế tiếp.

Dù diễn biến lịch sử không bảo đảm sẽ lặp lại, SSI cho rằng thị trường hiện đang xuất hiện một số điều kiện thuận lợi cho khả năng đảo chiều. Trong đó, mặt bằng lãi suất có thể đã đạt đỉnh trong ngắn hạn khi lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại giảm 50–70 điểm cơ bản. Áp lực lạm phát cũng có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ chính sách miễn thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân và giá dầu thế giới giảm hơn 15%.

Bên cạnh đó, đồng Việt Nam tăng giá hơn 2% so với USD từ đầu năm, trong khi khả năng dòng tiền toàn cầu luân chuyển khỏi nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được kỳ vọng góp phần cải thiện thanh khoản và tâm lý nhà đầu tư trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, SSI nhấn mạnh những tín hiệu trên mới tạo cơ sở để kỳ vọng thị trường hình thành đáy, thay vì khẳng định xu hướng đảo chiều đã được xác lập. Thanh khoản còn thấp, áp lực bán ròng của khối ngoại và nguy cơ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp chậm lại trong quý cuối năm vẫn là những yếu tố cần theo dõi.

Trong bối cảnh đó, SSI Research khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên tích lũy có chọn lọc trong các nhịp điều chỉnh, thay vì mua đuổi khi thị trường hồi phục. Trọng tâm là những doanh nghiệp có nền tảng lợi nhuận vững vàng trong quý 4/2026 và năm 2027, hưởng lợi từ đầu tư công và ít phụ thuộc vào môi trường lãi suất thấp.

Trên cơ sở này, SSI đưa ra danh sách 11 cổ phiếu đáng chú ý gồm VCB, ACB, HPG, MWG, PHR, PLX, VNM, KDH, HDG, VRE và BMP, trải rộng từ ngân hàng, thép, bán lẻ đến bất động sản, năng lượng và vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý, trong danh sách trên, SSI đánh giá HDG có dư địa tăng giá kỳ vọng cao nhất, tiếp đến là VCB và MWG . Các cổ phiếu PHR, KDH, HPG và ACB cũng được dự báo có dư địa tăng giá. Đây là mức tăng kỳ vọng theo định giá của SSI tại thời điểm lập báo cáo, không phải mức sinh lời được bảo đảm.

Nhìn chung, SSI cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại có thể mở ra cơ hội tích lũy cho giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Tuy nhiên, thay vì đặt cược vào sự phục hồi đồng loạt của thị trường, chiến lược được ưu tiên vẫn là lựa chọn những cổ phiếu có triển vọng kinh doanh rõ ràng và khả năng duy trì tăng trưởng trong môi trường lãi suất chưa thể giảm sâu.